Für die aktuell rund 13 600 bei der Stadt Krefeld gemeldeten Hunde wird die zweite Rate der Hundesteuer zum 15. August fällig. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Seit 2016 hat der zuletzt versandte Bescheid den Charakter eines Dauerbescheides. Bis Hundebesitzer einen neuen Festsetzungsbescheid erhalten, müssen sie die Steuer über das Kalenderjahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen weiter entrichten. Bei dieser Gelegenheit weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass eine Meldepflicht für alle Hunde ab zwei Wochen nach Aufnahme der Hundehaltung gilt.

Aktuell beträgt die jährliche Hundesteuer für einen Hund rund 112 Euro. Für den zweiten Hund erhebt die Stadt rund 130 Euro und für den dritten rund 148 Euro im Jahr. Gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung (sogenannte Kampfhunde) ohne Wesenstest schlagen mit 800 Euro Jahressteuer zu Buche.

Für alle angemeldeten Hunde gibt die Stadt Steuermarken aus, die das Tier zu Kontrollzwecken tragen muss. Diese nummerierten Marken haben in Krefeld noch Gültigkeit bis Ende des Jahres 2019. Die Anmeldung zur Hundesteuer ist auf verschiedenen Wegen möglich: Im Online-Portal der Verwaltung oder per E-Mail (siehe Textende), wie auch schriftlich oder persönlich beim Fachbereich Finanzservice, Petersstraße 9, oder in den Bürgerservicestellen.

Auf Antrag gewährt die Verwaltung Steuerbefreiung für Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Menschen dienen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „GL“ oder „H“ besitzen. Bei Vorlage eines amtlichen Nachweises ist eine Ermäßigung der Hundesteuer (für einen Hund) auf ein Viertel des Steuersatzes möglich bei Krefelder Bürgern, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhalten. Ebenso bei Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB VII erhalten. Weitere Infos unter:

krefeld.de/finanzservice/ hundesteuer

krefeld.de/dienstleistungen/hundesteueranmeldung

hundesteuer@krefeld.de