Die Stadt investiert in die Sanierung aller Schulformen. Dafür sind die Ferien auch in diesem Jahr die beste Zeit.

Stadtteile. Die Sommerferien haben angefangen, die Schüler genießen die ersehnte Freizeit und die Handwerker kommen stattdessen in die Schulen. In diesem Sommer hat das Zentrale Gebäudemanagement Maßnahmen von kleineren über mittlere bis hin zu großen Instandsetzungsprojekten in Auftrag gegeben, die je nach Größenordnung und baulichen Abläufen auch über die Ferien hinaus noch in die Schulzeit hineinreichen. Diese betreffen die verschiedenen Schulformen in den Krefelder Stadtteilen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,49 Millionen Euro. Den Schwerpunkt bilden die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes und der allgemeinen Verkehrssicherheit. Jedoch ist man im Zentralen Gebäudemanagement bestrebt, auch andere Effekte – zum Beispiel die Verbesserung des Schallschutzes oder eine Verringerung des Energieverbrauchs – zu erzielen und somit den Gesamtzustand der Gebäude zu verbessern.

Von Brand- über Schallschutz bis hin zur Beleuchtung

Unter anderem werden folgende Arbeiten durchgeführt: In der Grundschule Bismarckstraße werden die abgehängten Decken in Fluren erneuert, die Kosten betragen 15 000 Euro. Die Sanierung der Flachdächer steht an der Grundschule Buscher Holzweg an. Die Kosten dafür liegen bei rund 350 000 Euro. Die Sanierung des Oberbodens inklusive Markierung soll in der Sporthalle der Grundschule Bellenweg für 45 000 Euro abgeschlossen werde. Die Turnhalle der Grundschule Girmesdyk bekommt eine LED-Beleuchtung. Kostenpunkt: 70 000 Euro. In der Grundschule An der Josefkirche werden die abgehängten Decken in den Treppenhäusern erneuert, die Kosten betragen 10 000 Euro. Die Grundschule Oberbruchstraße erhält zusätzliche Klassenräume in Holzrahmenbauweise für 350 000 Euro. Das Lehrerzimmer in der Grundschule Sollbrüggenstraße wird für 1 000 Euro umgebaut. In der Realschule Freiherr-vom-Stein wird die Elektro-Unterverteilungen für 10 000 Euro erneuert.

Im Gymnasium Fabritianum wird ein naturwissenschaftlicher Raum für gut 80 000 saniert. An der Gesamtschule Uerdingen, Standort Lübecker Weg, wird für rund eine Million Euro eine energetische Sanierung der Außenhülle vorgenommen. An der Gesamtschule Kaiserplatz werden Fenster erneuert und Sonnenschutz installiert, die Kosten betragen 70 000 Euro. In der Friedrich-von-Bodelschwingh-Förderschule findet ein Bodenaustausch in mehreren Räumen inklusive Unterbau statt. Die Kosten betragen rund 50 000 Euro. Im Berufskolleg Vera Beckers wird die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Einrichtung (Chemie Übung) abgeschlossen, die Kosten belaufen sich auf 90 000 Euro. Red