KFC-Trainer Stefan Krämer spricht über seine Vorstellungen vom Fußball und seine Erwartungen an die 3. Liga.

Herr Krämer, schauen Sie trotz der intensiven Vorbereitung die WM-Spiele?

Stefan Krämer: Die WM muss jeder gucken, das ist ein Muss. Als Trainer muss ich wissen, was auf höchstem Niveau passiert. Ich schaue auch jedes Champions-League-Spiel, nicht nur die der deutschen Teams. Auch das ist für mich Pflicht. Zwar nicht immer die gesamten 90 Minuten, aber die für mich relevanten Szenen. Und dann gleiche ich ab, ob das mit meiner Grundidee von Fußball zusammenpasst.

Und was ist Ihre Grundidee von Fußball?

Krämer: Ich will immer aktiv Fußball spielen. Agieren, nicht auf das reagieren, was der Gegner vorgibt. Wir bestimmen, was auf dem Platz passiert. Wir schauen, wo wir den Gegner haben wollen, und spielen den Ball dorthin.

Was ist entscheidend, damit man ein Fußballspiel gewinnt?

Krämer: Meiner Meinung nach ist es nicht die Laufleistung, sondern die Anzahl der Sprints, die ein Team in den 90 Minuten macht. Deshalb interessieren mich in der Vorbereitung auch nicht die Laktatwerte. Einzig der Erholungswert ist mir wichtig. Daran kann ich sehen, wann ein Spieler nach einer kurzen, hohen Belastung wieder bereit für die nächste Belastung ist.

Und wie lassen Sie ihre Mannschaften spielen?

Krämer: Wir versuchen, den Gegner hoch anzulaufen. Am liebsten nicht erst ab der Mittellinie, sondern knapp 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Wenn es klappt und wir den Ball erobern, ist der Weg zum Tor nicht mehr weit. Das ist vielleicht die beste Chance überhaupt. Und diese Art des Anlaufens hat uns vergangene Saison die Regionalliga-Meisterschaft gebracht.

Warum spielt dann nicht jede Mannschaft so?

Krämer: Weil es nicht so einfach ist. Die Mannschaft muss überzeugt sein, dass diese Spielweise mehr Chance ist als Risiko. Es braucht Mut und kalkuliertes Risiko. Das sind die Pfeiler, nur dann klappt es. Ich sage auch immer: Anlaufen macht mehr Spaß als hinterherlaufen. Die Grundidee ist also immer der Angriff, auch, wenn wir nicht den Ball haben. Bei Ballverlust gehen wir etwa fünf, sechs Sekunden ins aggressive Gegenpressing. Und wenn du in dieser Zeit nicht den Ball bekommst, tut das echt weh. Du brauchst also vorher immer eine gute Restverteidigung, und dann gehen wir in unsere defensive Grundordnung zurück.