Besonders können sich die Besucher auf die Vorführungen der Handwerker freuen. Der Orbroicher Freundeskreis präsentiert seine „Handmade Apfelsaftfabrik“ und die Hülser Landfrauen zeigen die traditionelle Butterherstellung. Insgesamt bieten die über 100 Stände ein breitgefächertes Angebot von handwerklichen Fertigkeiten. Mit dabei sind beispielsweise auch ein Scherenschleifer und ein Feuertonnenmacher.

Abwechslungsreiche Vorführungen der Handwerker

Auch ein Schmied wird den Gästen des Bottermaates im Bereich des Kirchenportals sein Können zeigen. „Hier können auch Kinder schon mal den Hammer schwingen“, sagt Klaus-Dieter Ohlig vom Hülser Werbering.

Doch nicht nur Handwerk, sondern auch Kunst, Design und Schmuck sowie Hand- und Bastelarbeiten wird es geben. Zudem werden Stände mit Blumen, Mineralien und Süßigkeiten im Hülser Ortskern zu finden sein. Nicht fehlen darf natürlich auch das Hülser Nationalgemüse: Breetlook (Porree). Er bekommt zwar keinen eigenen Stand, darf sich seinen Platz aber mit anderen traditionellen Gemüsesorten, wie beispielsweise Kohl, teilen. Wenn der Hunger kommt, können die Standbetreiber schnell Abhilfe schaffen: Alle Hülser Bäcker, Konditoren, Gastronomen sowie das „Currycultmobil“ und ein Reibekuchenstand versorgen die Besucher mit einem großen Angebot. Hülser Vereinen, Schulen und Institutionen bietet der Bottermaat eine Plattform um sich zu präsentieren und die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die Hüls bietet. Es gibt einen Gesundheitsscheck am Stand des Helios-Cäcilien-Hospitals, das Jugend-Rotkreuz bietet Blutdruckmessungen an. Und wer seine Liebsten mal richtig erschrecken will, kann sich eine Wunde schminken lassen.

Der Verband Offene Jugendarbeit ist mit einem Bastelstand vertreten und der Hülser Heimatverein fordert, wie immer, zur Teilnahme an einem Preisrätsel auf. Diesmal geht es um das Thema „Hülser Feste“. Auf dem Stand der Historischen Schützen kann man an einem Lasergewehrstand seine Zielgenauigkeit testen.

Wer sich nicht mehr bis Sonntag gedulden kann, darf sich freuen: Traditionell wird der Bottermaat schon am Samstagabend mit Live-Musik von der Bühne auf dem Hülser Markt eingeläutet. In diesem Jahr spielt die Hülser Band „Groove Company“ für ihre Fans und die, die es werden wollen. Ganz offiziell wird das Marktgeschehen aber erst um 11 Uhr auf dem Konventplatz durch die Vorsitzende des Hülser Werberings, Kathrin Fuldner, und dem Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer, eröffnet.

Die Hülser Geschäfte öffnen am Sonntag

Am Sonntag dürfen dann auch die Hülser Geschäfte öffnen. In den meisten warten Sonderaktionen auf die Besucher. Einkaufen kann man auch in der katholischen Bücherei: Sie lädt zu einem Bücherflohmarkt ein.

Wer den Turm von St. Cyriakus besichtigen möchte, muss sich vorher am Stand der Kolpingfamilie anmelden. Geöffnet sind auch die Heimatstuben an der Konventstraße und die Hülser Burg. Die mittlerweile vollständig renovierte Konventskirche mit ihren Spierling-Fenstern und der sanierten Barockorgel kann von den Heimatstuben aus besichtigt werden.

Auch Sportfans kommen auf ihre Kosten: In der Bonhoeffer-Halle, die zu Fuß gut vom Stadtkern aus zu erreichen ist, findet die deutsche Meisterschaft der U11 Rollhockey-Mannschaften statt.