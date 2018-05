Die glanzvolle Deutsche Meisterschaft im Show Dance begeistert die Besucher im Seidenweberhaus. Lars Pastor besticht mit seinem Stil.

Showtime im Seidenweberhaus. In einer glanzvollen Veranstaltung kämpfen die Besten aus Standard und Latein um die Deutsche Meisterschaft (DM) im Show Dance. Sie interpretieren dabei Titelmusiken von „City of Stars“ aus dem Film La La Land, James Bonds „Skyfall“ oder „Spirit of Love“. Die Kombination aus Emotion, Höchstleistung und Ausstrahlung gepaart mit Ballett und Artistik begeistert die Galaball-Besucher. Bei einigen Hebefiguren stockt ihnen der Atem. Dazu kommen die teils gewagten, teils klassischen, aber immer aufwendigen Kleider der Tänzerinnen. Showtime eben.

„Let’s-dance“-Tanzpaar gibt der Veranstaltung zusätzlichen Kick

Am Ende steht ein Kempener auf dem Podest. Der für Bremen startende Lars Pastor siegt mit seiner Partnerin Natalia Szypulska im Show Dance Latein. Da strahlt sein Vater, Martin Pastor, Vorsitzender des ausrichtenden TC Seidenstadt, nicht zu knapp. DM-Sieger im Show Dance Standard werden die bei Weltmeisterschaften stets vorne mittanzenden Simone Segatori und Annette Sudol aus Stuttgart. Sie verweisen ein bekanntes Paar auf den zweiten Platz: Renata und Valentin Lusin, erstmals bei der laufenden Staffel von RTL, „Let‘s dance“, als Profitänzer auf dem Parkett, geben der Veranstaltung noch einen zusätzlichen frischen Kick. Die sympathischen Tanzpartner von Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Schauspielerin Charlotte Würdig fliegen beim Quickstep nahezu übers Parkett. Bei „Let‘s dance“ sind sie schon ausgeschieden. In Krefeld sind sie zu sehen.

Bürgermeisterin Gisela Klaer ehrt die Gewinner und sagt: „Wir sind eine Sportstadt und haben nicht nur Fußball und Eishockey, sondern auch Tanzen. So ein tolles Event muss nach Krefeld kommen. Tanzen ist für jeden etwas.“

Martin Pastor, selbst von 1975 bis 1980 aktiver Tänzer in der Hauptgruppe S- Latein und Standard, und heute auch stellvertretender Direktor der Profiabteilung des Deutschen Tanzportverbandes, hat die Veranstaltung nach Krefeld geholt, um den Profi-Tanzsport wieder einmal in NRW durchzuführen. „Die Turniere finden in ganz Deutschland statt, wir waren dran. Es ist für den TC Seidenstadt eine große Freude. Wer nicht hier ist, hat etwas verpasst.“ Pastor ist ganz entspannt, es sei denn, sein Sohn steht auf dem Parkett: „Ich habe 40 Helfer, und wir haben seit Monaten alles vorbereitet. Jetzt läuft es.“

Die Besucher genießen den Ball. Zwischen den Turnier-Auftritten gibt es zur „Feedback Dancing Band“, die auch die Profis begleitet, viel Zeit zum Publikumstanz. Der Abend beginnt mit dem Teacher & Student-Turnier Latein, das erst zum dritten Mal in Deutschland stattfindet. Hier bewegen sich Tanzlehrer und -schüler übers Parkett, wobei die Anfänger erste Turnierluft schnuppern. Neben einem Münchner Paar starten hier alle für Krefeld. Auch hier steht Lars Pastor oben auf dem Stockerl.

Mit dem TC Seidenstadt nimmt erstmals ein deutscher Verein an dem noch neuen europäischen Projekt „Children European Grand Prix“ teil. Gestern hatten die jüngsten Tänzer im Alter von sieben bis 15 Jahren im Seidenweberhaus die Plattform, um ihr Können zu zeigen. Dabei sammelten sie auch Punkte für die europäische Rangliste.