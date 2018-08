Vier Monate dauerte die Restaurierung der Lutherbibeln. Nun werden die Exponate der Öffentlichkeit präsentiert.

Ohne den Schutz einer Vitrine werden die beiden Lutherbibeln des Museums Burg Linn erstmalig nach den umfangreichen Restaurierungsarbeiten kuratiert. Gemeinsam mit Museumsdirektorin Jennifer Morscheiser blättert die Restauratorin Gabriele Emonts-Holley durch die schweren und zugleich höchstempfindlichen Seiten des Buches, dem eine gewisse historische Signifikanz innewohnt.

Im schweren Ledereinband des ersten Buches aus dem Jahre 1541 - ungefähr zwanzig Jahre nach Luthers Zeit auf der Wartburg - ist eine kolorierte Illustration des Herzoges von Sachsen zu erkennen, der im Zuge Luthers Ächtung seine Scheingefangenschaft initiierte und ihn auf die Wartburg bringen ließ, um dessen Übersetzung des Bibeltextes zu ermöglichen.

Um 1540 entstanden

Es seien die zwei großen Schätze des Museums, erklärt Jennifer Morscheiser stolz. Warum die beiden Lutherbibeln, die 1540 entstanden sind, allerdings im Besitz des Krefelder Museums sind, können die Verantwortlichen des Museums auch nicht recht erklären. „Wir wissen gar nicht genau, wo wir die Objekte herhaben“, erklärt der stellvertretende Museumsleiter Christoph Dautermann humorvoll. Sie vermuten jedoch, dass die Bibeln ungefähr in den 60er Jahren extern zugekauft worden sind. Dass sie nun in neuem Glanz erstrahlen, ist hauptsächlich dem Lutherjahr zu verdanken, in dessen Folge sowohl private Spender als auch die Sparkasse Krefeld die finanziellen Mittel für die Restaurierungen zur Verfügung stellten.

Insgesamt kosteten die Arbeiten an den Bibeln beinahe 13 000 Euro, womit der Jahresetat des Museums erschöpft gewesen wäre, berichtet Morscheiser. Mittlerweile sind die nahezu antiken Lederbände in der gesamten Region gefragte Ausstellungsobjekte und waren bereits an das Ruhrmuseum und diverse größere Kunsthäuser ausgeliehen. In dem prä-restaurativen Zustand habe man die Exponate allerdings nicht guten Gewissens verleihen geschweige denn selbst kuratieren können.

Ausbesserung mit Japanpapier

Somit investierte die Restauratorin Gabriele Emonts-Holley mehr als vier Monate in die Instandsetzung der Bibeln. Dies umfasste die Erneuerung der unzähligen Illustrationen sowie die Ausbesserung von maroden Seitenbestandteilen, an denen der Zahn der Zeit genagt hatte. Mit extrem dünnem, so genanntem Japanpapier versuchte sie die kleinen Lücken im Papier zu schließen und ergänzte mit weiterem Material die abgerissenen Seitenränder. Generell sei es bei einer solchen Restauration von enormer Wichtigkeit, die Haptik, die Grammatur und das allgemeine Erscheinungsbild des Papiers möglichst nicht zu verändern.

Zwar lassen sich farblich die Unterschiede zwischen dem Original und der restaurativen Ergänzung deutlich erkennen, dennoch lassen sich die Bücher im Zuge der Restaurierung weiterhin in ihren ursprünglichen Erscheinungsbildern wahrnehmen.