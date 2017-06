ie Hamburger Hip-Hop-Band Beginner kommt am 2. November, 20 Uhr, in den König-Palast.

Krefeld. Die Hamburger Hip-Hop-Band Beginner (Foto: Konzertbüro Schoneberg) kommt am 2. November, 20 Uhr, in den König-Palast an der Westparkstraße 111. Advanced Chemistry Live 2017 heißt die Tour. Niemand hat den deutschen Hip-Hop so geprägt wie DJ Mad, Denyo und Eizi Eiz. Seit 1991 feilen sie an ihrem ganz speziellen Style und haben in ihrem Genre mehr erreicht als von ihnen selbst jemals vorgesehen war. Mit ihrem Album Blast Action Hereos veröffentlichten sie das erste Nr.-1-Hip-Hop-Album in Deutschland. Das Album Advanced Chemistry folgte im August 2016 und ging direkt auf Platz eins der deutschen Charts. Tickets:

schoneberg.de koenigpalast.de