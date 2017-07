Krefeld. Wie kein anderer Stadtteil Kre-felds ist Uerdingen dem so oft zitierten Strukturwandel unterworfen. Lange als Hemmschuh gesehen, wird er mittlerweile von vielen Menschen als einmalige Chance begriffen.

Durch seine Tradition, das Brauchtum, seine Vereine, das fest verwurzelte Gemeinschaftsgefühl und seine industrielle Geschichte besitzt Uerdingen gemeinsam mit Gellep-Stratum einen Markenkern, der den Stadtteil zur angesagten Adresse am Niederrhein machen kann. Diesen Markenkern müssen wir schützen und pflegen. Uerdingen und Gellep-Stratum bringen Krefeld an den Rhein: Gellep mit dem stark wachsenden Rheinhafen, mit dem Naturschutzgebiet „De Spey“ und vielleicht bald mit dem Weltkulturerbe „niederrheinischer Limes“. In Uerdingen ist in den vergangenen Jahren schon viel passiert: Vor allem mit dem neuen Rheindeich haben wir nicht nur einen echten Hingucker über den Niederrhein hinweg bekommen. Diese Lebensader Rhein ist auch der Magnet für weitere starke Akzente der Stadtentwicklung wie den Rheinblick und den Brempter Hof, aber auch für attraktive Veranstaltungen wie das Steigerfest und die gerade laufende Rhine Side Gallery.

Auf dem Röttgen sollen Parkplätze und Wohnraum entstehen

Mit dem gerade in Uerdingen entwickelten Integrierten Handlungskonzept und dem Parkraumkonzept sollen alle Potenziale der Stadtentwicklung gebündelt und die Schwächen mit erheblicher finanzieller Unterstützung von Bund und Land ab dem kommenden Jahr bis 2025 bekämpft werden. Neue Ansätze sollen dabei den Bürgern helfen, ihre Ziele in Uerdingen mit dem Fahrrad oder zu Fuß besser zu erreichen. Auch der ÖPNV muss attraktiver werden. Mehr Parkraum im Uerdinger Stadtkern bei gleichzeitiger Entlastung der Anwohner ist von zentraler Bedeutung. Eine neue Möglichkeit ist der Bau einer Tiefgarage mit zwei Parkebenen am Röttgen in Verbindung mit darüber liegenden Wohnungen, aber auch der Bau weiterer Parkplätze am Bahnhof sowie unter dem Marktplatz.

Neben allen spürbaren Fort-schritten in Uerdingen bleibt der Abbau von Defiziten, die mit der Altersstruktur zusammenhängen, eine große Herausforderung. Uerdingen wird als Wohnort zwar immer attraktiver, aber wir haben überdurchschnittlich viele ältere und zu wenig junge Bürger. Den jungen Menschen müssen wir mehr Angebote machen. Das seit der Schließung der Uerdinger Bücherei diskutierte Quartierszentrum muss und wird kommen, um eine Anlaufstelle und einen Treffpunkt für alle Uerdinger zu bieten. Die schulischen Angebote sind in Uerdingen sehr gut (siehe den Ausbau der vierten Gesamtschule), aber wir werden das Freizeitangebot für Jugendliche – neben Jojo und der Skaterbahn – ausbauen müssen.