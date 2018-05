Der Geschäftsführer der Siempelkamp-Gruppe hinterlässt Idee der Internationalisierungund verbrannte Erde.

Es ist die letzte Jahrespressekonferenz von Hans Fechner als Geschäftsführer der Siempelkamp-Gruppe. Es ist eine typische. Fechner sagt, der Tarifausstieg sei kein Thema mehr. Derzeit. Er sagt, er könne sich vorstellen, nur noch im billigen Ausland zu produzieren. Irgendwann. Die Schuldigen hat er parat. Es sind die Politik, der teure Tarifabschluss. Zwischen den Zeilen verstecken sich Drohungen, nichts Greifbares. Das hat System. Erfolgreicher kann man einen Pudding an die Wand nageln. Nur noch wenige Wochen, dann macht Fechner nach 16 Jahren seinen Stuhl frei. Die Belegschaft am Inrath fragt sich, welchen Weg das Traditionsunternehmen nach Fechner nimmt. Seine Ära ist eine wechselvolle.

Als Hans Fechner vor 16 Jahren antritt, so erzählen Insider durchaus respektvoll, macht er sich daran, den Laden „auf Vordermann“ zu bringen. Mit klaren Ansagen und einer Zentralisierung der Macht. Keine wichtige Entscheidung, egal in welchem Unternehmen der Gruppe, die nicht über Fechners Schreibtisch geht. Zur allgemeinen Zufriedenheit zunächst, denn Fechner pflegt zu halten, was er verspricht. Dieselben Siempelkamper Urgesteine bezeichnen den Geschäftsführer heute als Ankündigungsweltmeister. Als operativ gut, aber strategisch schwach. Als Feuerwehrmann, keinen, der einen schnurrenden Motor am laufen halten könne.

Siempelkamper zwischen Respekt und Enttäuschung

Das hat Gründe, die insbesondere in den letzten Jahren seiner Amtszeit begründet liegen. Fechner hat auf seinem „Way of Siempelkamp“, der Internationalisierung des Konzerns, eine Menge verbrannte Erde hinterlassen. Vor allem in Krefeld.

Genauer gesagt beginnt Fechners Serie der Kuriositäten spätestens im Winter 2015, als erste Gerüchte über Stellenkürzungen die Runde machen. 350 deutschlandweit, 130 in der Inrather Gießerei. Sozialverträglich soll der Abbau sein, der Betriebsrat freut sich bis heute über jeden Arbeitsplatz, den er retten kann. Die Stimmung ist schlecht, von Angst geprägt. Der neue Tarifabschluss kommt im Frühjahr. 2,8 Prozent mehr Lohn, dazu eine Einmalzahlung von 150 Euro pro Kopf in Gießerei und Maschinenfabrik sind für Fechner nicht hinnehmbar. Vor dem Hintergrund der prekären finanziellen Situation, in der der Geschäftsführer das Unternehmen sieht, stellt er einen Antrag auf Tarifabweichung. Die Mitarbeiter sollen freiwillig auf die Einmalzahlung verzichten. Er erhält eine deutliche Absage der Belegschaft. Kurios: Die Betriebsräte bringen eine solche Tarifabweichung bereits wenige Monate zuvor selbst ins Gespräch, um den Stellenabbau nach Kräften abzufedern. Davon will Fechner aber nichts wissen.