Krefeld. Von Krefeld aus geht es in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht über die A 44 nach Düsseldorf. Zwischen 24 Uhr am Freitag bis 4 Uhr am Samstag ist die Autobahn in Richtung Düsseldorf ab dem Kreuz Meerbusch gesperrt. Von Düsseldorf in Richtung Mönchengladbach aus gesehen wird der Verkehr ab der Abfahrt Düsseldorf-Stockum umgeleitet. Der Grund sind Arbeiten an den Tunneln Strümp und Rheinschlinge. Deren Sicherheitstechnik muss einmal im Jahr überprüft und gewartet werden. Dabei geht es beispielsweise um die Brandmeldetechnik, Belüftungsanlagen, Lautsprecher und Schranken. Red