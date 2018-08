In Zeiten, in denen Rettungskräfte bei Einsätzen angegriffen werden und Gaffer jeden noch so kleinen Unfall mit dem Smartphone ins Internet stellen, macht diese heldenhafte Tat von der 13-jährigen Zoe Mut. Für die junge Frau war es eine Selbstverständlichkeit, den in der Wohnung von Flammen eingeschlossenen Menschen, sofort zu helfen.

Selbst langjährige Feuerwehrmänner bezeichneten die Situation als dramatisch und zollten der Schülerin ihren Respekt. Die mutige Rettungsaktion aus dem brennenden Haus beweist vor allem eins: Auch junge Menschen können durch ihr Verhalten zum Vorbild für uns alle werden. Toll gemacht, Zoe!