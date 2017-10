Vor 60 Jahren absolvierten die Geehrten am selben Tag erfolgreich die Meisterprüfung zum Tischler.

Am selben Tag absolvierten sie vor 60 Jahren erfolgreich die Meisterprüfung, am selben Tag und gemeinsam wurden Kurt Flümann (86) und Gottfried Wouters (84) jetzt mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet. Die Ehrenurkunden überreichten den beiden Peter Flümann, Obermeister der Tischler-Innung Krefeld, und Marc Peters, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, während der Innungsversammlung im Berufskolleg Glockenspitz. Beide Jubilare waren gerührt wegen der hohen Ehrung.

Die zeitgleich bestandene Prüfung damals und die gemeinsame Ehrung jetzt ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden haben. Neben den Aufgaben als selbstständige Meister engagierten sich Flümann, der Vater des jetzigen Obermeisters, und Wouters jahrzehntelang ehrenamtlich in der damaligen Innung für Holz und Kunststoff. Wouters, der 1970 den Krefelder Betrieb von Tischlermeister Ernst Ponzelar übernommen hatte, war von 1973 bis 1999 Vorstandsmitglied der Innung, ab 1994 stellvertretender Obermeister.

Großes Engagement im Ehrenamt ausgezeichnet

Im Zwischen- und Gesellenprüfungsausschuss der Tischler war Wouters von 1977 bis 1979. Sein großes Engagement im Ehrenamt wurde 1993 mit der Bronzenen und 1999 mit der Silbernen Medaille der Handwerkskammer Düsseldorf ausgezeichnet.

Flümann wurde bereits 1965 in den Vorstand der Innung gewählt. Er war zunächst von 1969 bis 1974 stellvertretender Obermeister, dann Obermeister. Dieses Ehrenamt bekleidete er 25 Jahre lang. Von 1979 bis 1999 engagierte er sich außerdem im Vorstand der früheren Kreishandwerkerschaft Krefeld und war ab 1989 stellvertretender Kreishandwerksmeister.

Beim Finanzgericht Düsseldorf war Flümann ab 1971 und für 17 Jahre ehrenamtlicher Richter. Weiterhin war er viele Jahre lang Vorstandsmitglied der Innungskrankenkasse sowie Mitglied im Regionalbeirat der IKK und im Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes Krefeld. Auch er wurde für seine ehrenamtlichen Verdienste mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Silbernen Ehrennadel des Fachverbandes Holz und Kunststoff NRW und mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Handwerkskammer Düsseldorf. Nach seinem Ausscheiden als Obermeister 1999 ernannte ihn die Tischler-Innung Krefeld zum Ehrenobermeister.

Vor zehn Jahren wurde Flümann und Wouters, wieder am selben Tag, der Goldene Meisterbrief überreicht. Jetzt wünschten sich alle Beteiligten, dass man sich in fünf Jahren zur Überreichung des Eisernen Meisterbriefes wiedersehen möge – wieder gemeinsam am selben Tag. Red