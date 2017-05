In dem Angebot wird die deutsche Sprache spielerisch, informativ und verständlich erklärt.

Krefeld. Gleich eine ganze Kiste voller Bilder und Texte bringt Bibliothekar Tilo Mieth zum Termin mit. Es ist eine Medienbox, durch die den nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen, ob klein oder groß, die deutsche Sprache spielerisch, informativ und verständlich erklärt werden kann. Darin finden sich unter anderem Bildwörterbücher, wird die deutsche Grammatik erläutert, sind Reiseberichte enthalten, Schul- und Ausbildungsratgeber oder ein Memory-Spiel, bei dem nebenbei auch bestimmte Wahrzeichen in den deutschen Bundesländern abgebildet sind. „Gerade haben wir unseren Medienbestand für die Asylsuchenden etwas aufgestockt“, sagt die Chefin der Mediothek, Evelyn Buchholtz.

Auch die Ehrenamtler profitieren davon

Zuletzt hatte das Land dafür aus einem Fördertopf 8000 Euro bereitgestellt, die Mediothek hatte dazu 2000 Euro an Eigenkapital gegeben. Dadurch wurden beispielsweise zwei dieser Medienboxen finanziert. „Davon können vor allem auch die Ehrenamtler profitieren, die für ihre Leute hier sehr nützliche Dinge finden“, sagt die Leiterin. In der Anfangsphase ist dieses Angebot für die ersten sechs Monate kostenlos für die Ehrenamtlichen. Danach benötigt man nur den üblichen Leseausweis.

Auch Tipps für die verschiedenen Sprachkurse werden gegeben. „Immerhin gibt es von A 2 bis C 2 Kurse mit sechs verschiedenen Schwierigkeitsgraden“, erklärt Sabine Simonsmeier, die in der Mediothek die Lektorin für Sprache ist. Für die Schüler, die in jahrgangsübergreifenden DaZ-Gruppen (Deutsch als Zweitsprache) unterrichtet werden, gäbe es nun ergänzendes Material mit anschaulichen CDs oder Testfragen. Drei neue Klassensätze wurden angeschafft. Sie sind bereits in den Schulen, zwei an Grundschulen, einer an einer weiterführenden Schule. Auch diese Klassensätze, die sich mit dem Thema DaZ beschäftigen, können die Schulen jeweils acht Wochen ausleihen.

Außerdem sind einige Bücher, auch für die jüngsten Leser, in verschiedenen Sprachen ergänzt worden – auch auf dem Gebiet leichter Lektüre, wonach es offenbar Nachfragen gab. „Und wir bieten gerade beim E-Learning ein Programm an, mit dem man unter anderem Deutsch lernen kann“, sagt Evelyn Buchholtz.

Zu den üblichen Geschäftszeiten geben die Mitarbeiter der Mediothek sowohl den Deutsch-Lernenden als auch den Ehrenamtlichen gerne weitere Informationen.