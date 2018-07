Die Stadt spricht von einer Übergangslösung.

Der Gastronom Detlef Krengel betreibt übergangsweise das Café im Kaiser-Wilhelm-Museum. Krengel arbeitet seit 13 Jahren in der Gastronomie. In den vergangenen fünf Jahren war er in der Kantine am Düsseldorfer Flughafen als Geschäftsführer beschäftigt. Seit November 2017 betreibt er das „Simply-Food“ an der Marktstraße. Die Baguetterie liegt etwa 150 Meter vom Museum entfernt.

Unter dem Motto „Intelligent genießen – das Kunst & Genuss Café“ möchte Krengel die Gäste im Kaiser-Wilhelm-Museum verwöhnen. Auf der Karte stehen selbst gebackene Kuchen und Torten, warme und leichte mediterrane Mittagessen sowie hauseigene Feinschmeckersalate, Desserts und kalte Suppen wie Gazpacho. Das Café ist während der Öffnungszeiten des Museums von dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie außerhalb der Museumsöffnungszeiten an Freitagen und Samstagen bis jeweils 22 Uhr geöffnet.