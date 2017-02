Ein Ladendetektiv erwischte den Dieb und hielt ihn fest, doch der Mann riss sich los und flüchtete. Die Polizei stellte den Täter und nahm ihn fest.

Krefeld. Am Mittwochvormittag hat ein Mann in einem Geschäft an der Dießemer Straße Ware gestohlen. Gegen 11 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes einen Mann, der diverse Waren einsteckte, ohne zu bezahlen. Als er den Dieb ansprach, wollte der Mann flüchten. Der Detektiv versuchte, den Täter festzuhalten, dieser konnte sich aber schließlich losreißen und wegrennen.

Die Polizei stellte den 28-Jährigen kurze Zeit später und nahm ihn vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde der polizeibekannte Mann wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorliegen. Den Willicher erwartet ein Strafverfahren.