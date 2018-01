Feddo Loer aus Uerdingen hat das Kleidungsstück für Heinz-Peter Beurskens genäht, das alte hat zehn Jahre lang gehalten.

Linn/Uerdingen. Fast zehn Jahre hat das erste Gewand des Linner Nachtwächters Heinz-Peter Beurskens gehalten und ihn vor Wind, Schnee und Regen geschützt. Aber jetzt brauchte er dringend einen neuen Umhang für seine bekannten Führungen. In Uerdingen wurde er fündig und traf bei Feddo Loer in seinem Nähmaschinenservice Frogsewer an der Oberstraße 18 auf offene Ohren. Denn der Geschäftsmann ist selbst begeistert von historischen Gewändern und auch selbst in einer Gruppe aktiv.

Für die bis April dauernde Saison gibt es noch Karten

Loer kritisierte dann auch, dass das alte Gewand des Nachtwächters Metallschließen hatte: „So etwas konnte sich ein einfacher Nachtwächter früher nicht leisten. Das war eher etwas für Leute, die Geld hatten.“ Folglich hat das neue Gewand nun Schließen aus Horn. Heinz-Peter Beurskens ist von seinem neuen Gewand begeistert, auch weil es deutlich leichter ist. Im Gegenzug will er seine Enkel demnächst bei Frogsewer den Kinder-Nähmaschinen-Führerschein machen lassen. „Vielleicht nähen die mir dann schon das nächste Gewand“, sagt er und schmunzelt.

Wer Beurskens in seinem neuen Gewand sehen möchte, hat bis Anfang April noch die Chance dazu. Es gibt es noch Karten. Die Karten für die Mittwochsrundgänge (Beginn 18 Uhr) sind nur im Vorverkauf im Em Kontörke in Linn, Margaretenstraße 40, von mittwochs bis samstags ab 17 Uhr, sonntags ab 11 Uhr (Telefonnummer 54 00 64) erhältlich. Karten kosten 17 Euro inklusive Grünkohlessen, wobei für Kinder auch Chicken-Nuggets angeboten werden. Wegen der großen Nachfrage empfiehlt es sich, die Karten schnell zu bestellen. Das Nachtwächterentgelt aus diesen Führungen geht an das Museum in Linn für die Restaurierung der historischen mechanischen Musikinstrumente.

Auch werden wieder die beliebten „de-luxe“-Führungen an einigen Donnerstagen und am Samstag, 21. März, angeboten. Dann startet der Nachtwächter seine Tour in der Dependance des Linner Museumcafes an der Rheinbabenstraße 85 im sogenannten Linn’sche Huus. Ab 17.30 Uhr werden die Gäste erwartet. Punkt 18 Uhr beginnt das Vorspiel, zu dem eine Suppe gereicht wird. Danach folgt das raffinierte Überraschungsbuffet. Nach dem zweistündigen Rundgang wird bei einem kleinen Nachspiel dann der Nachtisch gereicht. Die Karten gibt es im Museumscafe an der Rheinbabenstraße 85, dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, Telefon 481482, zum Preis von 30 Euro.

Auch per E-Mail können Karten reserviert werden unter. Das Nachtwächter-Entgelt dieser besonderen Führungen geht in dieser Saison an den Kindergarten Pius X. in Gartenstadt. Red

info@museumscafe-linn.de