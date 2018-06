Der Theaterkurs des Gymnasiums Horkesgath hat ein eigenes Stück geschrieben.

Kempener Feld. „Bereit machen für die 14. Szene“, ruft Peter Gronsfeld, Leiter des Literatur- und Theaterkurses der Stufe elf des Gymnasiums Horkesgath. Noch schnell werden einige Requisiten – eine Standuhr, ein Sofa, und ein Tisch mit einem alten Telefon – umgeräumt. Zwischendurch gibt Gronsfeld immer wieder Anweisungen. „Wenn der Vor-hang wieder aufgeht, muss das zweite Bühnenbild fertig sein“, erklärt er. Aus einem Bücherregal wird plötzlich der Aufzug, und ein Wohnzimmer verwandelt sich in ein Sanatorium. Die 16-jährige Luna Faust hat vor den Proben den Aufzug und Kamin mitgestaltet. „Es war nicht immer leicht, die passenden Bühnenelemente zu finden“, erzählt sie.

„Die Mischung aus Gesellschaftskritik, Märchen und Komödie hinterlässt einen augenzwinkernden Beigeschmack.“

Peter Gronsfeld, Leiter des Literatur- und Theaterkurses am Gymnasium Horkesgath

Faust spielt die Rolle der Napoleona. „Ich mag die auffällige und extravagante Rolle“, schwärmt sie. Ihre Begeisterung ist auf der Bühne kaum zu übersehen. Ihre Uniform und der Zweispitzhut passen perfekt zusammen. Bei der Positionierung fürs Gruppenfoto wird viel gelacht. Es ist also nicht ganz so leicht, das perfekte Foto der lustigen Truppe zu schießen. Wichtig ist nur, dass jede einzelne Rolle authentisch zur Geltung kommt. Auch die Kostüme haben alle Schüler selber zusammengestellt und gebastelt. „Da musste oft Mamas Kleiderschrank herhalten“, sagt Celine Alexy und lacht.

Die 17-Jährige hat Spaß am Theaterspielen und versetzt sich gerne in Rollen hinein. Sie spielt die Rolle der kampfwütigen Schwester Ferdinands, Mathilda. Auf der Aula-Bühne wirkt sie textsicher und spielt die kaltherzige Rolle nahezu fehlerfrei. Ihr Bruder ist Schauspieler und gibt ihr hilfreiche Tipps, damit bei den Vorstellungen nichts schief gehen kann. Der kreative Kurs der Q1 steckt nämlich mitten in den Proben für das selbstgeschriebene Theaterstück „Who the Frack is Kasimir?“. Am Mittwoch, 20., und Freitag, 22. Juni, stehen die finalen Vorstellungen an.

Die Vorbereitungen laufen schon das ganze Schuljahr. Angefangen hat der Kurs, bestehend aus 23 Schülern, mit dem Entwickeln einer eigenen Geschichte. Jeder Schüler konnte Ideen und Anregungen mit in die Textproduktion einbringen. Peter Gronsfeld kümmerte sich anschließend um das Zusammenfügen aller Textbausteine für die Geschichte über die Existenz und Nichtexistenz einer guten Seele. Ferdinand, gespielt von Anton Lepecha, ist mit sich selbst im Reinen und gilt als liebenswerter Zeitgenosse. Doch das war nicht immer so. Bevor sein neuer bester und zu gleich unsichtbarer Freund Kasimir sein Leben zum Guten verändert, war Ferdinand kampfwütig und kaltherzig.