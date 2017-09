In der nächsten Karnevalssession regieren fünf Männer in Gellep-Stratum. Für einige ist es eine Premiere.

Gellep-Stratum. Was tun, wenn es an Nachwuchs mangelt? Nicht den Kopf hängen lassen, ist doch klar! Daher haben sich Sven Suhr, Hermann Classen, Roland Holloh, Wolfgang Kreutz und Thomas Pütz für die nächste Karnevalssession als Fünfgestirn zusammengeschlossen. Die Idee hierzu hatte Initiator Sven Suhr. Er will mit seinen Freunden regieren.

Er selbst ist „Zugereister“, vor zwölf Jahren aus Niedersachsen der Liebe wegen, und bisher ohne karnevalistische Ämter. Deshalb haben seine Freunde, mehrheitlich Gellep-Stratumer, gemeint, er wäre der „unbelastete“ Prinz. Sie waren als langjährige Mitglieder des Pfarrorchesters sowie mit Prinzen- und Ministererfahrung auch zuständig für das Motto. „Musik ist Trumpf“ heißt es, und lehnt sich an die Schlager- und Hippiezeit an. Damit will man Jung und Alt erreichen. „Unser Ort hat eine 53-jährige karnevalistische Tradition“, sagt der designierte Prinz Sven I. – die würde vor allem von der KG Blau-Weiß Gellep-Stratum gepflegt. Bei den Terminen dieser Karnevalsgesellschaft soll dann auch die Proklamation und Inthronisation erfolgen. Am 11. November ist es im Pfarrsaal an der St. Andreas Kirche wieder so weit. Im historischen Ort kennt man im Karneval die Maxime „Alles kann, nichts muss“. So gab es in der Regel Prinzen ohne Prinzessin, oder aber auch schon mal nur eine Prinzessin.

Deshalb empfinden die Fünf die jetzige Lösung als „völlig normal“. Gemeinsam haben sie schon die Gestaltung des Ordens ausgeheckt und haben auch schon eine Vorstellung, wie der Prinzenwagen aussehen soll. Doch das soll vorerst ein Geheimnis bleiben. Die Ehefrauen überlegen bereits das Outfit der Truppe und geben ihren Männern Rückendeckung. Einige habe eigene Karnevalserfahrung im Frauen-Elferrat.

Sven I. stellt die Minister vor und nennt ihre Instrumente: Hermann Classen (Tuba), der schon viermal Minister war – 1990 sogar auch Prinz. Finanzminister Roland Holloh (Tenorhorn), dreimal Minister und Prinz im Jahre 2001. Wolfgang Kreutz (Baritonhorn) soll Organisationsminister werden. Er war 2011 Prinz. Nur Thomas Pütz (Tenorhorn), aus dem nahen Lank-Latum, schnuppert zum ersten Mal Karnevalsluft und wird Kultur- und Bauminister. In der Session 2017/2018 werden die Freunde zahlreiche Gellep-Stratumer in Kindergärten, Vereinen und Heimen treffen, die wollen sie mit Musik erfreuen. Bei der Festsitzung am 13. Januar 2018 im Pfarrheim kann sie jeder live erleben. Und natürlich beim Umzug am Tulpensonntag.