Bei der WZ-Aktion „Krefeld hautnah“ diskutierten Bürger engagiert über Mängel und Chancen.

Krefeld. Der südliche Teil der Stadt hat ein Imageproblem, das wie festgenagelt in den Köpfen der Bürger ist und offenbar von Generation und Generation weitergegeben wird. Sprechen sie von diesem Bezirk, wird von Schmuddelecken wie beispielsweise am Lutherplatz gesprochen, fehlender Sicherheit und mangelndem Engagement. Die positiven Seiten des Krefelder Südens werden nur selten hervorgehoben. Das soll sich ändern. Über das Problem, wie ein gutes Bild, eine positive Vorstellung in der öffentlichen Meinung entstehen kann, diskutierten etwa 40 Besucher im Rahmen der WZ-Kampagne „Krefeld hautnah“ im Südbahnhof.

WZ-Redaktionsleiter Michael Passon präsentierte zu Beginn die Noten, die Bürger beim Stadtteilcheck vergeben hatte: „Die Sicherheit bekam nur eine 4,5, ähnlich ist es mit der Sauberkeit. Woran liegt es?“ Auf dem Podium berichtet der Erste Polizeihauptkommissar Wolfgange Lindner: „Der Süden hat die Note nicht verdient. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Sicherheitsempfinden und den tatsächlichen Vorfällen: Es gab in diesem Jahr beispielsweise zwölf sexuelle Übergriffe, sechs Raubüberfälle und 15 schwere Körperverletzungen. Das sind Werte, die man in diesem Gebiet erwarten darf. Wir wären froh, wenn wir die auf dem Ostwall und der Königstraße hätten.“ Ein zusätzliches Argument, damit sich Bürger sicher fühlen: „Wir sind sehr schnell, brauchen zwischen 2,5 bis 7,5 Minuten, bis wir vor Ort sind.“ Lindner unterscheidet zwischen objektiver und gefühlter Unsicherheit: „An heruntergekommenen Orten fühlt man sich unsicher.“

„Der Süden hat soziale Probleme, ein sozialer Brennpunkt ist er nicht.“

Wolfgang Lindner, Erster Polizeihauptkommissar

Der Lutherplatz „mit seiner Alkoholszene“ liegt den Bürgern besonders am Herzen: „Zuerst lief es dort nach der Sanierung wunderbar“, findet Bernd Albrecht, Vorsitzender des Bürgervereins Süd-West. „Dann kam eine andere Klientel mit russischer Sprache und Wodka. Was ist, wenn wir da die Polizei holen?“ Lindner macht deutlich: „Wir können die Szene nur von einer Ecke in die andere schieben. Das Problem lösen können wir als Polizei nicht.“

Pfarrerin Sabina Busmann bewegt sich dort ohne Angst. „Die Polizei kommt regelmäßig und wenn man die Menschen dazu auffordert, machen sie alles sauber. Ich vermisse aber die Sozialpolitik der Stadt.“ Sie hofft, wenn die Kita in Clarenbachhaus und Haus der Familie einzieht, dass der Platz anders belebt werde. Für ihren Vorschlag, Streetworker dort einzusetzen, erhält sie viel Applaus.