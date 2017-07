Krefeld. An der Düsseldorfer Straße wird die Fahrbahn zwischen Hafenstraße und Floßstraße ab Montag, 24. Juli, erneuert. Im ersten Bauabschnitt in Fahrtrichtung von Hafenstraße bis Floßstraße (einschließlich hälftiger Kreuzungsbereich Hafenstraße) werden die bestehenden Asphaltbinder- und Deckschichten ausgefräst und durch neue ersetzt. Die Bauarbeiten für diesen Abschnitt dauern voraussichtlich bis zum 31. Juli.

Im zweiten Bauabschnitt von Floßstraße in Fahrtrichtung Hafenstraße wird die Fahrbahn einschließlich der Tragschichten bis etwa 60 Zentimeter Stärke erneuert, hier beginnen die Bauarbeiten am 1. August und werden voraussichtlich am 18. August fertiggestellt sein. Insgesamt kostet die Maßnahme rund 500 000 Euro. Wegen der Bauarbeiten kommt es zu Umleitungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich umfahren.

Die Hafenstraße in Richtung Drehbrücke wird gesperrt, ab Düsseldorfer Straße in Richtung Drehbrücke und ab Container-Terminal in Richtung Düsseldorfer Straße. Die An-und Abfahrt zum Hafengebiet erfolgt über die Fegeteschstraße, Hafenringstraße und Bataverstraße.

Die Zufahrt zur Bundesstraße 288 wird gesperrt

Die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Uerdingen wird ab Cerestarstraße gesperrt; Anlieger haben bis Hafenstraße freie Fahrt. Die Zufahrt zur Bundesstraße 288 wird gesperrt. Die Umleitung wird über die Cerestarstraße, die George-C.-Marshall-Straße, die Hafenstraße, die Westpreußenstraße, die Königsberger Straße, die Viktor Jakubowicz-Straße und die Mündelheimer Straße weiter in Fahrtrichtung A 57/Innenstadt über die Linner Straße weiter in Fahrtrichtung B 288 (Rheinbrücke) über die Floßstraße eingerichtet.

Die Hafenstraße in Richtung Düsseldorfer Straße wird ab der Westpreußenstraße zur Sackgasse. Eine Umleitung wird über Westpreußenstraße, Königsberger Straße, Viktor Jakubowicz-Straße und Mündelheimer Straße in Richtung A 57/Innenstadt über die Linner Straße und weiter in Fahrtrichtung B 288 (Rheinbrücke) über die Floßstraße eingerichtet. In Fahrtrichtung Gellep-Stratum wird vor Beginn des zweiten Bauabschnittes im Kreuzungsbereich der Floßstraße auf die neue östliche Fahrbahnseite mit nur einer Fahrspur umgelegt und im Bereich hinter der Mittelinsel der fertiggestellten Fahrbahn der Düsseldorfer Straße wieder auf die alte Trasse zurückgeführt.

Die Anliegerbetriebe von Hafenstraße in Richtung Floßstraße müssen sich in den fließenden Verkehr einordnen. Im Bereich der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Hafenstraße wird eine Ampel-geführte sichere Querung für Radfahrer und Fußgänger eingerichtet..