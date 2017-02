Die Liebe zu Irland führte dazu, dass die Karnevalsgesellschaft Grönland in diesem Jahr in grünen Anzügen feierte.

West. Ein begeisterter Irland-Fahrer ist der Vorsitzende der Karnevals Gesellschaft Grönland, Fabian Langheim. Er hatte die Idee, den St. Patrick‘s Day ins Krefelder Stadtwaldhaus zu holen. So wurde es dann auch gemacht. Beim Festival des Frohsinns hatte es sich auf der hinteren Bühne in grüner festlicher Kleidung der Elferrat mit einigen Frauen an den kleinen Tischen bequem gemacht. Da störte es auch keinen großen Geist, dass Präsident Ferdinand genannt Ferdi Langenberg junior mal kurz weg musste. Um kurze Zeit später den Saal gemeinsam mit Rolf Kiewitt als Modern Talking-Duo bei „You´re my heart. . .“ so richtig zu rocken.

Vor sechs Jahrzehnten hatte sich die Gesellschaft gegründet

Die etwa 500 teilweise kostümierten Gäste, darunter Museumsleiterin Katja Baudin und Kerstin Radomski, Mitglied des Deutschen Bundestages, erlebten ein Programm der Spitzenklasse. Es wurde ein Jubiläum gefeiert. Jubiläum deshalb, weil sich fast auf den Tag genau vor sechs Jahrzehnten, nämlich am 2. Februar 1957, in der Gaststätte „Zum Gutenberg“ die Karnevalsgesellschaft „Grün-Weiss Grönland“ gegründet hatte. Natürlich hatte der Vorstand einen Jubiläums-Orden herausgegeben mit einigen Wahrzeichen und Stationen des langjährigen Brauchtums. Die Garde, die Grönland-Boys waren darauf ebenso zu erkennen, wie das alte Grönlandhaus an der Gutenbergstraße, das Stadtwaldhaus oder der Mini-Schluff, den die Grönländer Jecken bei den Rosenmontagszügen immer dabei haben.

„Platonische Liebe? Was ist das denn? Keine Ahnung, ich habe mich aber vorsichtshalber mal am ganzen Körper gewaschen“ – einmal mehr wurde gleich zu Beginn Hermann Rheindorf als „Ne Schwaadlappe“ zur Rampensau. Er holte sich natürlich ebenso den Jubiläumsorden ab wie die quirligen „Grönland Boys“ bei ihren Ohrwürmern aus den vergangenen Jahrzehnten. Nach dem Motto: „60 Jahre und kein bisschen weise.“ Metallenes bekam im Laufe des feucht-fröhlichen Abends ferner Stefan Rinsch. Der Vorständler von der Volksbank Mönchengladbach wurde zum Senator der KG Grün-Weiß ernannt. Es blieb kein Auge und kein Glas lange trocken.

Kurz vor Mitternacht gab es sogar noch stehende Ovationen: als gerade Bauchredner Sebastian Reich mit seine Show, die Nilpferd-Lady „Amanda“ auf dem Arm, zu Ende war. Die „Dröpkes“ heizten danach mit ihren Kölsch-Songs weiter ein.

Mittendrin statt nur dabei war natürlich das Krefelder Prinzenpaar Dieter I. und Britta I., die vom Inrather Fanfarencorps herein geführt wurden. Bestnoten verdienten sich die eigenen von Bettina Reichelt und Tanja Küsters trainierten Garden oder das Tanzkorps der Großen Karnevalsgesellschaft Krefeld (GKG). „Hätzblatt“ und „De Albatrosse“ gaben den Jecken gehörig was auf die Ohren. Und auf den Tischen lag schon das Programm der Grönland-Galasitzung am 20. Januar 2018. Karten können ab sofort bestellt werden, Telefon: 93 73 777 oder im Internet unter:

kg-groenland.de