Krefeld. Der Biergarten des Stadtwaldhauses ist erneut zum beliebtesten in Deutschland gewählt worden. In einer Abstimmung des Gourmet-Magazins „fallstaff“ standen zehn Betriebe aus ganz Deutschland zur Wahl, mehr als 11 000 Teilnehmer gaben ihre Stimme ab.

Wie auch schon im vergangenen Jahr konnte das Stadtwaldhaus mit knapp 50 Prozent der Stimmen den Sieg einfahren. Gefeiert wird das Ergebnis im Biergarten am Stadtwaldhaus am Sonntag, 3. September, zum 50-jährigen Bestehen des Kinderschutzbundes und am Sonntag, 10. September, zum Weltkindertag. An diesen beiden Sonntagen kostet die Brezel nur so viel wie vor 26 Jahren, nämlich 50 Cent. Red