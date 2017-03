Sven Ludwig ist in Krefeld angekommen. Nach einer langen Reise durch Städte und Sender.

Krefeld. Noch nie gesehen? Kann sein. Noch nie gehört? Möglich. Aber wahrgenommen, sogar sehr wahrscheinlich. Sven Ludwig ist der Mann hinter dem Programm von Welle Niederrhein, seit einigen Monaten. Der Chefredakteur und sein sympathisches Team von der Rheinstraße erreichen täglich tausende Krefelder mit frischen Ideen und Nachrichten. Ludwig tut das, was in seinen Augen logisch ist: Er macht Lokalradio mit der Betonung auf „lokal“. Der 41-Jährige glaubt: „Natürlich ist der Musik-Mix wichtig. Aber viele Lokalradios haben in den letzten Jahren aus den Augen verloren, dass es vor allem um Nachrichten vor der Haustüre geht.“

Ludwig sagt das mit der ihm eigenen Begeisterung. Ruhig, zurückhaltend, aufgeräumt, blaues Hemd, blaues Sakko, kein Schlips. „Ich bin nicht so die Rampensau, eher der sachliche Nachrichtentyp.“ Der Mann hinter dem Programm halt, als Chefredakteur mit voller Verantwortung. Der Weg bis hierhin ist lang und abwechslungsreich. Aber auch irgendwie logisch.

Denn das Thema Sprache zieht sich wie ein roter Faden durch Ludwigs Leben. Er kommt in Bad Homburg zur Welt. Bevor der hessische Dialekt zuschlagen kann, zieht die Familie nach Strande bei Kiel. Sven Ludwig ist damals fünf. Hier besucht er ein altsprachliches Gymnasium und mit 14, wiederum des Vaters Karriere wegen, zieht er nach Berlin-Reinickendorf.

Gitarre, Schwimmen, Fechten, Hermann Hesse und Hertha BSC

Das Einzelkind Sven Ludwig liest viel, entdeckt die Klassiker für sich. Thomas Mann, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse. „Nein“, lehnt Ludwig sich heute zurück und lächelt milde, „ich war kein ,nerdiger’ Außenseiter. Mich hat halt Sprache schon immer fasziniert.“ Wie Schwimmen, Gitarre, Fechten und Selbstverteidigung. Aber die Sprache bleibt, genauso wie die Leidenschaft für Hertha BSC. Auf der Bertha-von-Suttner-Oberschule baut Ludwig sein Abi.

Nach dem Zivildienst in Flensburg studiert er Germanistik und Philosophie in Kiel, macht ein Praktikum bei Delta Radio. Da ist es um Sven Ludwig geschehen. „Das war sehr prägend, ich habe mich echt durchgebissen.“ Heißt in der Folge: Volontariat, dann mehrere Jobs als freier Moderator. Bei Radio Kiepenkerl, Radio Vest, bei Radio Unna lernt Sven Ludwig seine Steffi kennen. „Die große Liebe“, sagt er. Eine, die zwei sehr fordernden Berufen bis heute standhält. Stefanie Ludwig ist Event-Managerin, Gatte Sven macht Karriere bei Radio Köln. Leiter der Nachrichtenredaktion, dann Chef vom Dienst, heute Welle Niederrhein.

Die Ludwigs wohnen in Kempen, mitten im Sendegebiet, Baby Lilly ist zwölf Monate alt. „Es ist wunderschön, Eltern zu sein“, sagt Ludwig. „Vor allem hier, am Niederrhein.“ Sven Ludwig ist angekommen. Die meisten Hörer wissen das vielleicht nicht, aber gemerkt haben sie es. Unbewusst. Bestimmt.