Der „Literarische Sommer“ geht in die nächste Runde: An vier Terminen lesen Autoren spannende Auszüge aus ihren Romanen vor.

Krefeld. Für Literaturfreunde ist der Sommer die schönste Jahreszeit. Denn von Juli bis Anfang September findet jährlich das deutsch-niederländische Festival „Literarischer Sommer“ statt. Bei der jetzt 18. Ausgabe sind sechs deutsche und fünf niederländische Städte beteiligt. Krefeld, das von Anfang an dabei war, ist mit vier von insgesamt fast 40 Veranstaltungen daran beteiligt.

Das Programm stellten Mediothekschefin Evelyn Buchholtz und Anette Ostrowski, Leiterin des Niederrheinischen Literaturhauses, jetzt vor. Die vier Autoren und ihre Bücher, die im Juli in Krefeld zu erleben sein werden, sind alles Wunschkandidaten der beiden Literaturexpertinnen. „Der Schwerpunkt Niederlande auf der Frankfurter Buchmesse war hilfreich“, sagt Buchholtz über die Auswahl. Auf diese Weise sind mehr deutsche Übersetzungen niederländischer Autoren auf den Markt gekommen als sonst. Außerdem habe man auf der Messe manchen Autor schon vorab kennenlernen können.

Interessante Lesungen aus verschiedenen Genres

Bei den jüngeren niederländischen Autoren ist es nicht mehr selbstverständlich, dass sie Deutsch können, was aber für die Lesungen hier Voraussetzung ist. Keine Sprachbarriere dürfte es bei dem ersten Autor geben, der zum Auftakt am 6. Juli lesen wird. Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Günther Maria Halmer hat unter dem Titel „Fliegen kann jeder“ seine Biografie verfasst.

Wie bereits der Untertitel „Ansichten eines Widerborstigen“ verrät, handelt es sich dabei nicht um die üblichen Schauspielererinnerungen. „Es ist eine reflektierte Beschreibung von dem, was er erlebt hat“, sagt Ostrowski. In einer klaren Sprache mit kurzen Sätzen, erzählt Halmer von seiner schwierigen Jugend, die er in ständigem Konflikt mit Autoritäten erlebt hat.

Nach einigen Umwegen hat der Schauspieler erst am Theater seine Erfüllung gefunden, allerdings sei Anpassung bis heute nicht seine Sache, so Ostrowski. Die philosophischen Gedanken, die Melancholie, die wieder in Heiterkeit umschlägt, haben sie als Leserin nachhaltig beeindruckt: „Man empfindet Empathie für ein holpriges Leben.“ Passend zum Titel ist das Restaurant auf dem Flugplatz Egelsberg als Ort der Lesung gewählt.

Lesungen

Uhrzeit

Anmeldung

Eintritt

Weitere Infos 1. Termin Günter Maria Halmer „Fliegen kann jeder“, Restaurant Egelsberg, 6. Juli 2. Termin Nina Weijers „Die Konsequenzen“, Kaiser-Wilhelm Museum, 13. Juli 3.Termin Svenja Gräfen „Das Rauschen in unseren Köpfen“, Fabrik Heeder, 18. Juli 4. Termin Jaap Robben „Birk“, Mediothek, 27. Juli Die Lesungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Das Kulturbüro nimmt Anmeldungen telefonisch unter 58 36 11 entgegen. Pro Veranstaltung zehn Euro, Festivalkarte 30 Euro. literarischer-sommer.eu

Die zweite Lesung führt am 13. Juli ins Kaiser-Wilhelm-Museum. Um eine junge Künstlerin und um den Kunstbetrieb allgemein geht es im Roman „Die Konsequenzen“ von Nina Weijers. Die ungewöhnliche Kindheit der Heldin Minnie Panis mündet in ein Leben für die Kunst, das zugleich zu einer Gratwanderung zwischen Leben und Tod wird. Um ihr Leben genau zu dokumentieren, lässt sie sich mit einem Fotografen auf ein ungewöhnliches Projekt ein. „Es geht auch um eine kritische Haltung zum Kunstbetrieb und der Distanz dazu“, sagt Buchholtz.