Während der Dauersperrung des Ostwalls könnte eine befristete Freigabe den Verkehr entlasten. Stadt sieht keine Notwendigkeit.

Seit vergangenem Dienstag erreichen den Handelsverband Krefeld Bitten aus der Händlerschaft, für eine bessere Erreichbarkeit der Innenstadt zu sorgen. „Kunden berichten, dass sie – seitdem der Ostwall wegen der Arbeiten am Glasdach ebenso wie die Leyentalstraße wegen Bauarbeiten gesperrt sind – bis zu einer Stunde brauchen, um ins Zentrum zu kommen“, berichtet Geschäftsführer Markus Ottersbach. Deshalb schlagen er und die Werbegemeinschaft der Stadt vor, für die Zeit den gesperrten Westwall zwischen Blumen- und Marktstraße wieder für den Verkehr zu öffnen.

In einer Mail an den Beigeordneten Martin Linne haben sie ihren Wunsch formuliert. „Es ist zwar super, dass die Baustellen in der Ferienzeit eingerichtet worden sind, aber bei der Einrichtung hat noch nicht alles funktioniert“, so Ottersbach. Die eingerichteten Umleitungen würden noch nicht genügend Entlastung für den Verkehr bewirken. Auch die dazugehörige Beschilderung sei schlecht. Das zeige der lange Rückstau auf dem Ostwall bis zum Polizeipräsidium.

„Eine befristete Freigabe des Straßenabschnitts wird weder als sinnvoll noch als erforderlich angesehen.“ Die Verkehrsverhältnisse rund um Ostwall und Philadelphiastraße würden hierdurch nicht positiv beeinflusst werden können, erklärt Stadtsprecher Dirk Senger. Zudem seien die Beschlüsse der Ratsgremien zu beachten und es liege nicht im Ermessen der Verwaltung, gegensätzliche Maßnahmen – wenn auch nur für begrenzte Zeiträume – umzusetzen, ohne dass zumindest zwingende und unwiderlegbare sachliche Gründe vorliegen.

Im Herbst 2016 hatte der Bauausschuss mehrheitlich die Schließung des Joseph-Beuys-Platz (vormals Karlsplatz) beschlossen. Durch die Verzögerung der Kanalbauarbeiten auf der Marktstraße hatte sich die anschließende Neugestaltung des Platzes verzögert. Laut Angaben der Verwaltung laufen derzeit die Vorbereitungen für die Ausschreibung, die Bauarbeiten beziehungsweise die „vorbereitenden Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr beginnen“. Da die Bauzeit aber auf mehr als ein Jahr veranschlagt ist, rechnet die Stadt mit einer Fertigstellung des Platzes im Sommer 2020.

Während der Handelsverband und die Werbegemeinschaft in der Innenstadt größere Verkehrsprobleme sehen, kann die Polizei das aufgrund ihrer Beobachtungen nicht bestätigen. „Wir haben keinerlei Hinweise, dass es Probleme gibt oder Staus, weder, die Kollegen, die draußen arbeiten, noch im System. Ja, es sind viele Baustellen in der Stadt. Aus Sicht der Polizei sind die aber nicht sonderlich belastend oder erfordern, dass andere Maßnahmen ergriffen werden müssen“, sagt Polizeisprecherin Karin Kretzer.