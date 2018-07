Die Rheinschenke wird zu einem Wohnkomplex umgebaut. Daher muss Michaela Waldt wohl ihr „Paradies“ aufgeben.

Wenn Michaela Waldt in ihrem Garten sitzt, könnte sie glatt vergessen, dass sie gerade in Krefeld ist. Zwischen Bambus und Palmen stehen da zwei aus Holzpaletten zusammengezimmerte Liegestühle, auf denen man es jetzt im Sommer besonders gut aushalten, den Blick zu dem kleinen Teich oder die Granatapfel- und Eukalyptusbäume schweifen lassen und dabei die Zehen im Sandboden vergraben kann. Der von großen Metallkübeln gesäumte Kiesweg dahinter führt zu einer gemütlichen Holzhütte, die Michaela Waldts Mann mit viel Liebe gebaut hat. „Für mich ist mein Garten ein Paradies“, sagt Michaela Waldt. Ein Paradies, das nicht für die Ewigkeit ist – denn der Garten muss weg. Und mit ihm die Rheinschenke, die derzeit noch Biergarten und Restaurant an der Düsseldorfer Straße 280 öffnet.

Ein Investor aus Willich, die Immobilien Competence GmbH, hat das Fleckchen Erde im beschaulichen Gellep-Stratum, zwischen dem Naturschutzgebiet Latumer Bruch und dem Rhein, für sich entdeckt. Unter dem Titel „Römerhof“ will der Investor auf dem Gelände des alten Gutshofs aus dem 19. Jahrhundert schon bald ein Bauprojekt mit luxuriösen Eigentumswohnungen und Doppelhaushälften verwirklichen. Für rund fünf Millionen Euro sollen im Hauptgebäude – der heutigen Rheinschenke – Wohnungen, auf dem gegenüberliegenden Parkplatz vier Doppelhaushälften entstehen und die alte Scheune zu fünf Reihenhäusern umgebaut werden. Genau hier liegt das Problem: Der Garten von Familie Waldt, die seit acht Jahren eine der vier Wohnungen auf dem alten Gutshof mietet, grenzt an diese Scheune. Als Garten soll die Fläche auch künftig genutzt werden – allerdings von den Eigentümern der geplanten Reihenhäuser, zu deren Grundstück diese Fläche dann gehört.

Michaela Waldt ist verzweifelt. „Mein Mann und ich haben gedacht, wir werden hier alt“, sagt sie. Als die Waldts 2010 den Mietvertrag für die Wohnung in dem alten Haus an der Düsseldorfer Straße 280 a unterschrieben – damals noch ohne Mitnutzung des Gartens – hätten die damaligen Eigentümer versichert: „Wir können hier so lange bleiben wie wir wollen“, erzählt Michaela Waldt. „Das war uns wichtig. Uns hat dieses alte Haus mit dem Kamin auf Anhieb gefallen.“ Im Juli 2012 kam dann eine handschriftlich aufgesetzte Zusatzvereinbarung hinzu, in der die damalige Eigentümerfamilie Pottmeier den Waldts die Erlaubnis zur Gestaltung und Nutzung des Gartens bescheinigt. Wörtlich heißt es darin: „Solange Ihr die Wohnung nutzt, könnt Ihr auch den Garten genießen.“ Der Willicher Investor zweifele jetzt allerdings die Rechtsgültigkeit dieser handschriftlich aufgesetzten Vereinbarung an.