Drachen bauen, Ponyreiten: Zum 43. Mal gibt es die Aktion für Schüler auf der großen Stadtwaldwiese.

Bockum. Hüpfen, Basteln, Malen und Toben. Zum 43. Mal veranstaltet der Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände (AKF) in der ersten Woche der Sommerferien auf der Stadtwaldwiese den Sommerspielplatz Spiel ohne Ranzen. Von Samstag, 14., bis Sonntag, 22. Juli, gibt täglich von 10 bis 17 Uhr Spielaktionen, Sport, Basteln und vieles mehr.

Die AKF-Vorsitzende Kerstin Jensen und Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnen den Spielspaß am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr. Zum Auftakt tritt die Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft Verberg auf, anschließend gibt es vom Oberbürgermeister Kuchen und Kakao. Dann warten auf die Kinder verschiedene Angebote, wie Hip Hop, Drachen bauen, Slackline, Wasserspiele, Ponyreiten, Schachspielen, Kinderschminken und Bastelaktionen.

Für alle Tage ist auch ein kleiner Trödelmarkt angedacht

Der Arbeitskreis plant auch einen täglichen kleinen Trödelstand, dessen Erlös dem Sommerspielplatz zugute kommen soll. Er bittet darum, Trödelspenden an den Aktionstagen dort abzugeben. Zahlreiche Aktivitäten sind an allen Tagen auf der Stadtwaldwiese zu finden. Das Puppentheater „Don Calli“ lädt immer um 11.30 und 16 Uhr zu kostenlosen Vorstellungen ein. Ebenso spielt die Puppenbühne „Senfkörnchen“ der Christengemeinde Krefeld ab Sonntag an jedem Tag.

Die mobile Spielaktion „Mobifant“ ist mit einer Mitmachaktion im Zelt vor Ort. Außerdem können sich die Kinder auf Luftkissen und Hüpfburgen, eine Rollenrutsche und einen Holzspielplatz freuen. Die Nostalgie-Eisenbahn lädt zum Preis von 80 Cent zu einer Fahrt durch den Stadtwald ein.

Aktivitäten wie Segeln (nur für Schwimmer), Zoobesuch (mit Führung), Rudern, Tennis und ein Museumsbesuch sind nur nach Anmeldung am Pavillon des Fahrkartenverkaufs der Stadtwaldbahn möglich.

Weitere Informationen über den Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände und den Sommerspielplatz in den Sommerferien gibt es auch im Internet unter:

spiel-ohne-ranzen.com