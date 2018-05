Die Polizei informiert über alte und neue perfide Maschen, um ältere Menschen um ihr Vermögen zu prellen.

Der Enkeltrick ist schon uralt, und dennoch fallen speziell ältere Menschen immer wieder darauf herein. „Das liegt nicht zuletzt am Überraschungseffekt, aber auch daran, dass sich die Betrüger stets neue Vari-anten einfallen lassen und dass sie geschult darin sind, psychologischen Druck aufzubauen“, erläutert Kriminalhauptkommissar Hans Schneider vom Kommissariat Prävention und Opferschutz in Krefeld.

Der Erfindungsreichtum der Betrüger ist groß

„Uns sind etwa 35 verschiedene Tricks bekannt“, sagt Schneider. Im letzten Jahr gab es in NRW allein im Zusammenhang mit dem Enkeltrick 3147 Vorfälle. Allerdings würden die meisten Fälle gar nicht angezeigt. Geschätzt werde eine Dunkelziffer bis zum Zehnfachen.

Der klassische Enkeltrick ist eine Betrugsform, bei der sich Betrüger am Telefon als Enkel oder Neffen ausgeben, neuerdings auch als Freund der Familie. Sie täuschen eine Notlage vor und bitten ihre Opfer um hohe Geldbeträge oder alternativ Schmuck oder Münzsammlungen.

„Für viele ältere Menschen gilt Polizei geradezu als Zauberwort für Vertrauen.“

Sandra Ewert, Ermittlerin in Sachen Trickbetrug

Der Erfindungsreichtum der Betrüger sei groß, sagt Schneider. Beispiel: Das Auto sei kaputt, und ohne Auto verliere man seine Arbeit. In der Annahme, einem Angehörigen zu helfen, heben die Senioren Geld ab. „Viele horten ihre Wertsachen auch zu Hause.“ Der Täter schickt dann einen Boten, der das Geld abholt. Oft erbeuten die Betrüger hohe fünfstellige Beträge. „Bei vielen der Opfer geht es sogar um ihre Existenz, weil sie ihr ganzes Geld verlieren.“

„Eine Variante des Enkeltricks besteht darin, dass sich Trickbetrüger am Telefon als Polizisten ausgeben und glaubwürdig vermitteln, dass Geld und Wertgegenstände wegen eines geplanten Einbruchs zu Hause nicht mehr sicher sind und deshalb abgeholt werden“, berichtet Kriminalkommissarin Sandra Ewert, Ermittlerin in Sachen Trickbetrug.

„Für viele ältere Menschen gilt Polizei geradezu als Zauberwort für Vertrauen“, erklärt sie die Leichtgläubigkeit. Ewert berichtet von einem Fall aus Düsseldorf, in dem der Betrüger mit einem Anruf 350 000 Euro erbeutet hat.

Teil einer Bande kann in Krefeld festgenommen werden

Schneider ergänzt zwei aktuelle Beispiele aus Krefeld mit falschen Polizisten, die sich 3500 Euro erschlichen. Beruhigend: Ein Teil dieser Bande wurde festgenommen. Er verweist auf besondere Raffinessen der Betrüger beim Anruf. Sie spielen echte Telefonnummern der Polizei ins Display ein und verbinden vermeintlich direkt zur Polizeizentrale, in der ein Mittäter den Sachverhalt bestätigt.