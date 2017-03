Der Chempark-Chef geht von Bord

Ernst Grigat macht Platz für Lars Friedrich (44) und freut sich auf neue Aufgaben.

Krefeld. Ernst Grigat (Foto) meint, er habe seinen Job erledigt, jetzt sei Zeit für etwas Neues. Er sagt das so: „Die Transformation vom Bayer-Werk zum Chempark ist abgeschlossen.“ Der Kapitän geht nach zehn Jahren von Bord, ihm folgt ab 1. April der 44-jährige Lars Friedrich (Bild unten).

Als die Bombe platzt, befindet sich Grigat auf dem Münchener Management Kolloquium und befasst sich unter anderem mit der Digitalisierung in der Industrie, also mit künftigen strategischen Feldern. Wir erreichen ihn auf dem Handy. Er erklärt: „Die Currenta strukturiert um und befindet sich auf einem guten Weg. Die Arbeit im Chempark ist für mich getan, dort wird zunehmend operativ gearbeitet und weniger strategisch." Für ihn persönlich war daher auch ein wenig die Luft raus. Grigat: "Ich glaube, der Zeitpunkt war für beide der richtige, etwas Neues zu beginnen.“

Was es für Grigat, der die Standorte in Dormagen, Leverkusen und Uerdingen leitete, werden soll, weiß er noch nicht. Aber so viel ganz sicher: „Ich freu mich drauf, es fühlt sich richtig an.“

Currenta-Geschäftsführer Dr. Günter Hilken bedankt sich: „Er war für die Unternehmen, Behörden, Politiker, Journalisten und die Nachbarschaft ein offener und verbindlicher Ansprechpartner.“ Eigengewächs Lars Friedrich wird nächsten Freitag im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz vorgestellt.