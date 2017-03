Qassim Mohammed war im Irak Fotograf und zeigt seine Werke nun in der Begegnungsstätte des Flüchtlingsrates.

Krefeld. Markante Gesichter, in denen ein hartes Leben seine Spuren hinterlassen hat, faszinieren Qassim Mohammed. So ist es nicht verwunderlich, dass das Porträt einer alten Frau aus dem Irak von 2013 sein Lieblingsbild ist.

Nicht nur das Gesicht der ungefähr Achtzigjährigen lässt erahnen, dass die Frau vieles durchgemacht haben wird, auch ihre Hand, die eine Zigarette hält, zeigt, dass sie schwer gearbeitet haben muss. Voller Altersflecken und mit stark herausstehenden Knochen erscheint sie fast schon wie die Hand einer Mumie.

Als Betrachter dieses Fotos, aber auch der anderen Porträts, ist man berührt von der Nähe, die Mohammeds Bilder erlauben. Die gewählten Ausschnitte und ihre Vergrößerungen faszinieren und irritieren zugleich.

„Wenn ich die Enge meiner Situation spüre, mache ich mich auf den Weg und fotografiere.“

Qassim Mohammed

Ein beliebtes Motiv des irakischen Fotografen (Jahrgang 1985) und Flüchtlings sind „homeless people“ – Obdachlose. Ihre Situation kann er nachvollziehen, denn auf seiner fünfmonatigen Flucht aus dem Irak hat er ähnliche Erfahrungen gemacht.

Werke Ausstellung Die Fotografien in der Begegnungsstätte des Flüchtlingsrats am Bleichpfad 15c (derzeit nur von der Felbelstraße erreichbar) sind zu den normalen Öffnungszeiten Mo, Di, Do von 10 bis 12 Uhr und Fr von 15 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Infos unter Telefon 41 23 857. Die Ausstellung wird bis Ende Mai gezeigt. fluechtlingsrat-krefeld.de

So zeichnet denn auch seine Fotoausstellung in der Begegnungsstätte des Flüchtlingsrates in winzigen Ausschnitten diesen Weg nach. Er zeigt in seinen Bildern aus dem Irak 2013 zum Beispiel eine kleine Männerrunde um die Wasserpfeife, eine gehende Familie und Handwerker bei ihrer Arbeit in den Werkstätten.

Sein Weg durch die Türkei spiegelt sich in einigen Personen-, vor allem Kinderbildern, in ländlicher Umgebung wider. Immer wieder nehmen die Gesichter der Porträtierten den Betrachter ein, regen zum Nachdenken über die unterschiedlichen Lebensverhältnisse an.

Seit knapp zwei Jahren lebt Mohammed in Deutschland und in seinem Alltag hat das Fotografieren wieder einen Raum gefunden. „Wenn ich die Enge meiner Situation spüre, mache ich mich auf den Weg und fotografiere“, sagt der junge Mann. Sein ehrenamtlicher Pate und Betreuer Werner Kölchens fördert dies, denn er ist selber begeisterter Hobby-Fotograf.

„Wir haben uns mit einer kleinen Handkamera getroffen und dann sind wir beide einmal in der Woche los“, erzählt Kölchens. Auf Spaziergängen durch Krefeld, wovon ein Blick auf die Blütenpracht des Alexanderplatzes von oben zeugt, aber auch zu Sehenswürdigkeiten in der weiteren Umgebung, nach Xanten, Duisburg, Düsseldorf und Köln lernt der junge Iraker das Rheinland kennen.

Stadt- und Architekturmotive kommen dabei zwangsläufig vor die Linse. Auch im Irak hat Mohammed, der bis 2014 als Autodidakt ein eigenes Fotostudio führte, sich mit Landschafts- und Straßenfotografie beschäftigt.

Seine große Stärke liegt in den Porträts, die Kölchens am meisten begeistern: „Mich beeindruckt diese Ausdruckskraft, die in den Bilder liegt. Er hat ein Auge dafür.“

Für Mohammed ist es ein Traum, ebenso in Deutschland als Fotograf arbeiten zu können. „Die Liebe zur Fotografie begleitet mich seit meiner Kindheit. Sie bedeutet mir mehr als ein Job, sie ist mein Lebensunterhalt“, sagt der junge Mann, wobei ihm sein Pate geholfen hat, diese Gedanken auf Deutsch zu formulieren. Schließlich üben sie auch einmal in der Woche gemeinsam Deutsch – neben dem Gedankenaustausch auf ihren Foto-Touren.