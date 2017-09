Krefeld. Am Dienstagabend kam es in Hüls zu einem Kellerbrand. Die Rettungskräfte wurde gegen 22 Uhr zu dem Einsatz Am Fruhenhof alarmiert. In dem Haus eines älteren Ehepaars hatte ein Trockner angefangen zu brennen.

Der 77-jährige Mann hatte noch versucht das Feuer eigenständig zu löschen, erlitt dabei jedoch eine Rauchgasvergiftung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 63 Jahre alte Ehefrau blieb unverletzt.

Die Feuerwehr drang mit Atemschutzmasken in das Gebäude ein und konnte den Brand schnell löschen. Anschließend wurde das Haus gelüftet. Es entstand leichte Schäden am Gebäude. Der Einsatz der Rettungskräfte war gegen 23 Uhr beendet.