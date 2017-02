93-Jährige schwebt nach Feuer weiter in Lebensgefahr.

Krefeld. Die bei dem Wohnungsbrand am Sonntagabend an der Augustastraße verletzte 93-jährige Frau schwebt nach Angaben der Polizei weiter in Lebensgefahr. Die Seniorin war mit einer Rauchgasvergiftung in eine Spezialklinik nach Aachen eingeliefert worden. Die Beamten bestätigen, dass es sich bei der Frau und dem 64-jährigen Verstorbenen um Mutter und Sohn handelt. Beide sollen zusammen in der Wohnung im zweiten Obergeschoss gelebt haben, in der das Feuer gegen 18.22 Uhr am Sonntag ausgebrochen war.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben darüber hinaus ergeben, dass ein technischer Defekt oder eine Fehlbedienung eines Gerätes Ursache für den Brand waren. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der 64-jährige Verstorbene der Brandverursacher“, teilten die Behörden in einer Stellungnahme mit. Ein Brandsachverständiger wird nicht eingesetzt. Ob sich in der Wohnung Rauchmelder befanden, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht mitteilen.

Gerettetes Brandopfer konnte noch nicht befragt werden

Über die mögliche Brandursache des Wohnungsbrandes an der Dionysiusstraße konnte die Polizei keine neuen Informationen mitteilen. Der Bewohner, der bei dem Brand verletzt worden war, ist nach Angaben der Ordnungshüter noch nicht vernehmungsfähig. „Wir werden aber auch in diesem Fall keinen Brandsachverständigen einsetzen“, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage.

Bei dem Brand am Sonntagmorgen konnte ein Bewohner zusammen mit seinem Hund von dem brennenden Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet werden. hoss