Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Badezentrums Bockum steigt dort am 7. Oktober ein besonderer Wettbewerb.

550 Kilometer. Ob mit dem Auto, auf dem Rad oder zu Fuß – es ist eine ganz schön lange Strecke. Wenn am Samstag, 7. Oktober, hunderte Teilnehmer versuchen, diese Distanz zu überwinden, geht es nicht auf die Straße, sondern ins Wasser. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Badezentrums Bockum veranstaltet die DLRG-Ortsgruppe Bockum mit der Stadt Krefeld ein Zwölf-Stunden-Schwimmen. Ziel ist es, eben jene Gesamtdistanz von 550 Kilometer zu erreichen. In 50 Jahren Badezentrum ist eine ganze Menge passiert. Knapp 23 Millionen Besucher machten bereits den Sprung ins Becken.

Einer der treuesten Besucher ist Dieter Porten, Fachbereichsleiter für Sport und Bäder. Porten erinnert sich noch genau, als er zum ersten Mal den Sprung vom Drei-Meter-Turm wagte. Für alle, die ähnlich schöne Erinnerungen mit dem Badezentrum verknüpfen, ist das Zwölf-Stunden-Schwimmen ein Muss. Porten sagt: „Alle, die eine Beziehung zum Badezentrum haben, sind willkommen.“ Doch auch für den, der einfach Lust hat, schwimmen zu gehen, stehen die Bahnen zur Verfügung. Bereits um 6.45 Uhr öffnet das Badezentrum seine Türen, gegen 7 Uhr sollen die ersten Bahnen geschwommen werden. Langschläfer können jederzeit nachkommen. Bis 19 Uhr wird die Distanz jedes Mitstreiters gemessen, um am Ende die gewünschten 550 Kilometer zu erreichen.

Am Eingang erhält jeder Teilnehmer eine Registrierkarte. Beim Sprung ins Wasser wird diese dann gegen eine nummerierte Badekappe getauscht. Einer der vielen ehrenamtlichen Helfer überwacht die geschwommene Strecke und überträgt diese auf die Karte. Beim Verlassen erhält jeder eine Urkunde, egal ob über 100, 500 oder 1000 Meter. Andre Schnepper, Vorsitzender der DRLG-Ortsgruppe Bockum. erklärt: „50 Meter ist die Mindestdistanz, darüber hinaus kann jeder so viel schwimmen, wie er kann. Mehr Regeln gibt es eigentlich nicht.“ So lang die Distanz von 550 Kilometern auch ist – die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass auch diese Strecke machbar ist. Im Jahr 2006 fand im Badezentrum das letzte Zwölf-Stunden-Schwimmen statt. Damals schwamm eine Teilnehmerin 14 Kilometer. Eine hohe Besucherzahl wünschen sich die Verantwortlichen auch in diesem Jahr. „Es sollten so 300 bis 500 Leute kommen, das wäre gut. Wir haben ordentlich Werbung gemacht und hoffen auf die Krefelder“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe, Frank Zantis. Kein Problem, meint Dieter Porten, schließlich sei „Krefeld auch eine Wassersport-Stadt“. Mit den beiden Wasserball-Bundesligisten SV Bayer 08 Uerdingen und SV Krefeld ’72 sowie den erfolgreichen Uerdinger Schwimmern kann Krefeld in der Tat auf eine lange Historie zurückblicken.

Eine ähnlich lange Historie verbindet die DLRG mit dem Badezentrum. Kurz nach dessen Eröffnung im Jahr 1967 führte die Bockumer Ortsgruppe bereits ihre ersten Übungen durch. Seitdem weiß jeder, dass der Donnerstagabend der DLRG gehört. Selbstverständlich ist das noch lange nicht, meint Zantis: „So ein tolles Schwimmbad mit so einer guten Lage zu haben, das gibt es nicht mehr oft. Wir sind sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit.“