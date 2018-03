Eine Extra-Seite für Krefelds engagierte Macher in den Stadtteilen. Voting-Sieger sind von dem neuen Angebot begeistert.

Sie sind die Säulen der Krefelder Stadtgesellschaft, die Kümmerer im Kiez, der Kitt für Nachbarschaften: Krefelds Bürgervereine sind das ehrenamtliche Fundament, auf dem das Engagement vor den eigenen Haustüren fußt. Die WZ hat ihnen, in Kooperation mit der Sparkasse Krefeld, eine Stimme gegeben. Hat sie portraitiert und erzählt, was die Menschen dahinter antreibt, was sie sorgt, was sie freut – und hat die Ergebnisse in der Ausstellung „Krefeld hautnah“ in der Volkshochschule umgesetzt. Nun geht die WZ als Partnerin von Krefelds Bürgervereinen den nächsten logischen Schritt. Sie richtet diesen Stimmen ein dauerhaftes Forum auf ihren Stadtteilseiten ein. Es heißt schlicht: „WZ-Forum Bürgervereine.“

Was im Forum erscheint, bestimmen Bürgervereine selbst

Mit der heutigen Ausgabe geht es los. Wir präsentieren den Termin-Kalender des Bezirks West, ein Projekt des Bürgervereins Grönland und kündigen den Frühjahrsputz in Tackheide an (siehe Seite 24). So soll das Forum aussehen. Es wird immer dann auf unseren Stadtteil-Seiten – und in Zukunft auch auf wz.de/krefeld als Extra-Rubrik – veröffentlicht, wenn genug Material beisammen ist. Denn das ist das Besondere am neuen Stammplatz für Krefelds Bürgervereine: Was im Forum erscheint, bestimmen die Bürgervereine selbst. Es sollen allein die Beiträge der Bürgervereine sein, die das Forum füllen.

Zum Beispiel dann, wenn Freiwillige für eine besondere Aktion im Stadtteil gesucht werden, ein verdientes Mitglied einen besonderen Gruß zum runden Geburtstag erhalten soll, ein Projekt ansteht oder abgeschlossen ist, wenn sich sachlich vorgetragener Ärger sein Ventil sucht. Ein Marktplatz der Informationen, Geschichten, Meinungen, Veranstaltungen aus den Stadtteilen. Hier sind es die Bürgervereine selbst, die sich eine Stimme geben. In der WZ. Und ein Gesicht, denn wir freuen uns natürlich auch über Bilder.

Wie regelmäßig das Forum veröffentlicht oder im Netz ergänzt wird, bestimmen daher ebenfalls die Bürgervereine selbst. Das kann bei intensiver Nutzung auch täglich sein. Also, liebe Mitglieder unserer tatkräftigen Bürgervereine im schönen Krefeld: Füllen Sie das „WZ-Forum Bürgervereine“ durch Ihre Geschichten und Informationen mit Leben, gestalten Sie diesen Info-Marktplatz. Der Weg ins Blatt oder ins Netz ist ganz einfach: Schicken Sie Ihre Beiträge per Mail an redaktion.krefeld@wz.de oder per Post an die WZ Krefeld, Rheinstr. 76, 47799 Krefeld. Wir sind sehr gespannt.