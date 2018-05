Die WZ hat beim Spiel KFC Uerdingen gegen Wuppertaler SV die Schiedsrichterin zwischen Krefelds OB Frank Meyer und Wuppertals OB Andreas Mucke gegeben - ein nicht ganz ernst gemeintes Duell zweier Fußballfans.

Krefeld. 4:0 ist 4:0. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das halbherzige Gemurmel von „zwei Tore zu hoch“ ist die letzte Renitenz des Besiegten, der sich an diesem sonnigen Samstag in der Krefelder Grotenburg besser schlägt als die Orangenen auf dem Feld. Sein Gastgeber singt, lässt sich gratulieren. Und dazwischen sitzt die WZ, als Schiedsrichterin eines besonderen Tribünen-Duells am Rande des Regionalliga-Schlagers KFC Uerdingen gegen den Wuppertaler SV.

Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke und sein Krefelder Pendant Frank Meyer verbindet mehr als das Parteibuch oder die erste Amtszeit als Großstadt-Boss. Es ist die Liebe zum Fußball, von Kindesbeinen an. Jeweils zum Heimatverein, Erbgut. Muckes Sohn steht auf der Gegengeraden bei den WSV-Ultras. Und Meyer, der ist sogar ein bisschen verrückt. Natürlich ist der Uerdinger Jung’ Zeitzeuge des Europapokal-Wunders von der Grotenburg, des 7:3 gegen Dresden im Viertelfinale. 1986 war das, unvergessen ist es. Heute ziehen Meyers Nachbarn in Fischeln schon mal die Rollläden runter, wenn seine zweite Liebe, der FC Liverpool, spielt.

Aber Meyer kann auch Florett. Prophetisches Florett. „Ihr werdet Euch ja heute nicht so peinlich abschlachten lassen wie Aachen beim 0:4 gegen Viktoria Köln?“, provoziert er. Mucke kontert präventiv, dass alle in der Wuppertaler „Supertruppe bis auf zwei Profis einem Job nachgehen müssen. Das ist ein wenig anders als bei euch. Und wir haben das dritte Spiel in neun Tagen.“ Unten sind noch keine Tore gefallen, auf der Tribüne steht es bereits 1:1.

Der WSV geht ganz ordentlich zur Sache. Als der bullige Stürmer Kramer zum ersten Mal einen KFC-Verteidiger auf den Rasen legt, fragt Wuppertals OB seinen Kollegen: „Warum ruht der sich da aus?“

1:2.

Übrigens Andreas, warum spielt ihr eigentlich in Holland-Trikots? Das ist kein gutes Omen, oder?“

Frank Meyer, Krefelds Oberbürgermeister, zu seinem Amtskollegen aus Wuppertal

Meyer dreht das Sitzduell innerhalb weniger Minuten. Er schwärmt von seinem KFC. Vom guten Griff mit Trainer Krämer, von der Abwehr, die „eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Übrigens Andreas, warum spielt ihr eigentlich in Holland-Trikots? Das ist kein gutes Omen, oder?“ 2:2. Unten schiebt Maxi Beister eine Musculus-Vorlage ins Netz, und Meyer schenkt, nachdem er sich beruhigt und das direkte Umfeld abgeklatscht hat, seinem Gast ein vergiftetes „Das tut mir leid“.