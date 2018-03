Stadtwerke erneuern Versorgungsleitungen für 16 Millionen Euro. 22 Großbaustellen wird es in der Innenstadt in diesem Jahr geben.

Krefeld. An einigen Stellen bestehen die Versorgungsleitungen noch aus rund 50 Jahre altem Grauguss. Nach und nach müssen sie erneuert werden. In diesem Jahr nehmen die Stadtwerke Krefeld (SWK) etwa 16 Millionen Euro dafür in die Hand. Eingeschlossen in den Gesamtbetrag sind die Investitionen ins Schienennetz der Straßenbahnen. Sie schlagen mit 3,8 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt werden – bei einer Gesamtsumme von knapp 20 Millionen Euro – rund 1,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben. „Krefeld ist im wahrsten Sinne des Wortes im Aufbruch“, sagt Unternehmenssprecherin Dorothee Winkmann. „In zahlreichen Stadtteilen entsteht neuer Wohnraum durch Sanierung oder Neubau, die Innenstadt wird modernisiert.“

3,7 Millionen Euro kosten die Arbeiten an den Elektroleitungen

Die Baustellen für die Versorgungsleitungen seien nicht schön, sondern dreckig, aber notwendig. Schließlich wollten alle Krefelder morgens eine warme Dusche, heißen Kaffee, eine wohl temperierte Wohnung, erklärt sie. Damit die Versorgung in den so genannten „Lebensadern“ der Stadt an 365 Tagen 24 Stunden lang gewährleistet ist, werden nun in die Elektrizitäts-Leitungen zirka 3,7 Millionen Euro investiert, für Gas-Leitungen werden etwa 5,2 fällig, Trinkwasser-Leitungen sind mit etwa 4,6 dabei und Fernwärme-Leitungen werden mit rund 2,5 Millionen Euro, alle Berechnungen ohne Hausanschlüsse, veranschlagt. Winkmann: „Die Arbeiten kommen auch den Handwerksbetrieben in Krefeld und der Region zugute. Sie führen die Arbeiten im Auftrag der SWK und deren Tochtergesellschaft Netzgesellschaft Niederrhein (NGN) durch.“

Hier nun einige der 22 größten und wichtigsten Investitionen der „Lebensadern“ im Innenstadtbereich, auf die sich die Bürger einstellen sollten: „In der Fußgängerzone auf der Hochstraße werden zwischen Neumarkt und Rheinstraße bis Oktober 170 Meter Strom-, 310 Meter Trinkwasser- und 320 Meter Gasleitungen erneuert“, berichtet NGN-Geschäftsführer Uwe Linder. „Wir haben die Maßnahme, auch wegen des Weihnachtsgeschäftes der Händler, verschoben. Die Oberfläche richten wir direkt im Anschluss der Arbeiten wieder so her. Wir haben keine Ersatzmaterialien. Von einer Neugestaltung wissen wir nichts.“ Während der Arbeiten seien die Geschäfte über Brücken zu erreichen. Zur Info: Die Händler wehren sich dagegen, dass die Stadt die Oberfläche im nächsten Jahr für Verschönerungsarbeiten wieder aufreißen will.

Eine große Maßnahme ist auf der Marktstraße von Westwall bis Frankenring geplant. Hier werden bis August die Stromleitungen in 1,50 Metern Tiefe erneuert. Weiter geht es von Mai bis August mit dem Leitungsbau an der Oelschlägerstraße zwischen Lewerentzstraße bis Südwall. An der Rheinstraße werden zwischen Ostwall und Philadelphiastraße Trinkwasser- und Gasleitung ausgetauscht. Die Floßstraße wird teilweise gesperrt, der Verkehr umgeleitet, wenn für den Bau des Kreisverkehrs die Leitungen zwischen Mai und August verlegt werden. Gleiserneuerungen finden an der St. Töniser Straße, Hansa Centrum, Hausbend, Voltaplatz und in Elfrath statt.