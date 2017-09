Meilenstein: Let’s celebrate together – so lautet das Motto der Krefelder Schulen MSM, Moltke, RHG und Arndt bei ihrer neuen Stufenparty morgen, 22.30 Uhr, im Club am Hauptbahnhof. Am Samstag, 22.30 Uhr, geht’s mit Krefelds polnischer Party Nummer eins weiter.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Am Samstag, 22 Uhr, steigt eine Oktoberfest-Party an der Dießemer Straße 13. Zum leckeren Bier aus dem Krug wird die typische Oktoberfest-Musik gespielt. Eintritt: ab 18 Jahren. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse sieben Euro.

kulturfabrik-krefeld.de

Magnapop: Johannes Floehr und Steven Hein präsentieren an der Dießemer Straße 24 morgen, 23 Uhr, Indie-Rock, britisches Gitarrengeschrammel, Alternative, bestimmt auch ein bisschen Metal, feinste handgemachte Musik eben. Am Samstag, 19 Uhr, gibt’s das „Breakdowns At Tiffany’s – Gravity Release Concert“ mit Miles Beneath, WeAreWolf und Fortune Drives To Vegas.

facebook.com/magnapop.club

Mikroport: Morgen ab 22 Uhr präsentieren Only Techno und der Club an der Dießemer Straße 22 zum allerersten Mal einen Act aus dem Hause Drumcode. An dem Abend wird Skober aus der Ukraine zu Gast sein. Für Samstag, 16 Uhr, lädt Mikoport zur Halfmoon-Party ein.

mikroport-entertainment.com

Schlachthof: Bei der Schlachtplatte morgen, 23 Uhr, an der Dießemer Straße 9, warten ordentliche Partytunes, coole Classics und brandneuer Stuff. EQ is back! Nach dem Debüt im Juni wird der Schlachthof am Samstag, 23 Uhr, erneut auf den Kopf gestellt. Die Gäste erwartet ein Abend mit ausgefallener Deko, interaktiven Spielen und feinster elektronischer Musik, auf zwei Floors. Während im Club mit Vollgas dem Sonnenaufgang entgegen getanzt wird, verwöhnen die DJs die Besucher im Zelt mit kuscheligem House und Disco.

schlachthof-krefeld.de