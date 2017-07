Wo soll es am Freitag oder Samstag in Krefeld hingehen? Wir haben einige Tipps.

Königsburg: Samstag findet die vierte Ü45-Party in der Königsburg mit DJ Fresh statt. Los geht es ab 22 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: Die polnische Party Polska Noch lädt am Samstag zur nächsten Veranstaltung im Meilenstein ein. Auf dem Mainfloor wird für Polska Beats, House und RnB gesorgt. Der Einlass ist um 22.30 Uhr, Eintritt ab 18 Jahre.

www.meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Mit iDance und iRock beginnt die Party auf zwei Areas am Samstag ab 22 Uhr in der Kulturfabrik. In der großen Halle werden aktuelle Hits, House, RnB und Co gespielt. Tickets gibts im Internet ab 7 Euro.

kulturfabrik-krefeld.de

Mikroport: Am Samstag sind im Mikroport zwei Six-Hour-Specials von Jesse Coron und Thimo Müller mit 100% Techno. Start ist um 23 Uhr. Die Happy Hour ist von 1 bis 2 Uhr. Dazu gibt es Slush Ice und Frozen Cocktails.

mikroport-entertainment.com

Schlachthof: Im Schlachthof ist am Freitag die Veranstaltung Schlachtplatte. Gastgaber ist unter anderem DJ Meskla, der zu einem Mix aus Hiphop, Soul, Reggae, Dancehall & Bassmusik auflegt. Um 23 Uhr gehts los. Die ersten 50 Gäste haben freien Eintritt.

schlachthof-krefeld.de