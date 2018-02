Die Kulturfabrik lädt zu einer Reise in die 90er-Jahre.

Meilenstein: In dem Club am Hauptbahnhof heißt es am Samstag ab 23 Uhr wieder Red n’ Smoky. Einlass ist ab 18 Jahren. Auflegen werden die DJs Sydney & TK.

facebook/meilenstein

Kulturfabrik: Der Club an der Dießemer Starße 13 lädt am Samstag wieder zu einer Zeitreise in die 90er-Jahre ein. Auf zwei Areas beschallen die DJs, an der Theke gibt es Klassiker: 90er-Feeling. In der großen Halle laufen Songs der Backstreet Boys oder Hits wie Aquas „Barbie Girl“. Im Club gibt es kernigere Sounds. Linkin Park, Green Day oder Nirvana sind gern gehörte Klassiker.

kulturfabrik-krefeld.de

Rennbahn: An der Krefelder Rennbahn läuft am Samstag ab 20 Uhr die Ü 30-Party. Auf drei Tanzbereichen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die DJs bieten etwas für jeden Geschmack.

krefelder-rennbahn.de

Mikroport: Techno wird am Freitag ab 23 Uhr in dem Club an der Dießemer Straße 22 geboten. Am Samstag heißt es dann „La Fête Du Frenchcore Germany“. Los geht es um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter:

facebook.de/mikroport

Magnapop: Das Wochenende beginnt am Freitag mit der Party „Friday Freakout“ in dem Club an der Dießemer Straße 24. Weiter geht es dann am Samstag mit einer Live-Acoustic-Night ab 19 Uhr.

facebook.de/magnapop

Schlachthof: Im Februar gibt es nur zwei Schlachtplatten-Dates. Denn am 23. Februar lädt der Schlachthof zu einem Special Drake vs. Lamar. Am Freitag ab 23 Uhr ist der erste Schlachtplatten-Termin. Der Eintritt kostet 5 Euro. Samstag geht es dann ab 23 Uhr weiter mit Ghetto Bass aus Belgien. Weitere Informationen gibt es auch unter:

schlachthof-krefeld.de