Königsburg: In dem Club an der Königsstraße findet am Freitag wieder das Schoolbattle statt. Los geht es um 21.30 Uhr. Am Samstag heißt es in der Burg "Black Catacombs". Im Keller des Clubs wird dann „Hip Hop from Oldschool to Newschool“ präsentiert.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: Well Done! heißt es am Samstag ab 22.30 Uhr in dem Club am Hauptbahnhof.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: An der Dießemer Straße 13 gehen die Partybesucher wieder auf Zeitreise in die 90er Jahre. Karten gibt es nur noch an der Abendkasse. Sie kosten 7 Euro.

kulturfabrik-krefeld.de

Rennbahn: Am Stadtwald wird es wieder etwas lauter. Dort wird am Samstag ab 20 Uhr die Ü30-Party an der Rennbahn gefeiert.

krefelder-rennbahn.de

Schlachthof: In dem Club an der Dießemer Straße 9 findet am Freitag die Party Schlachtplatte statt. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Am Samstag wird dann bei der Party Global Player weiter gefeiert. Los geht es an beiden Abenden um 23 Uhr.

schlachthof-krefeld.de

Magnapop: Am Freitag gibt es in dem Club an der Dießemer Straße 24 eine Live-Performance von Crown of Carl & Mosquito Punch. Los geht es um 21 Uhr. Am Samstag geht es dann weiter mit Hip Hop und der Party Shakin’. Los geht es um 23 Uhr.

magnapop.de

Mikroport: Laut und dunkel ist das Motto am Freitag in dem Club an der Dießemer Straße 22. Das siebenstündige Set kostet keinen Eintritt und auch keinen Mindestverzehr. Am Samstag geht es dann mit Tanzen & Ausrasten weiter. Los geht es jeweils um 22 Uhr.

mikroport-entertainment.com