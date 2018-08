Ob Bosi-Club, Schlachthof oder Magnapop, in der City ist am Freitag und Samstag viel los.

Krefeld. Meilenstein Der Freitag im Meilenstein wird „sportlich“. Um 20 Uhr startet ein Beer-Pong-Turnier. Zuschauer und Freunde des Teams können für fünf Euro daran teilhaben. Um 22.30 Uhr öffnet dann der Mainfloor und die Gäste zahlen den normalen Eintritt.

Kulturfabrik In der Kulturfabrik steht am Freitag, 24. August, „Flunkyball am KuFa-Beach“ auf dem Programm. Acht Mannschaften haben die Möglichkeit, sich in dieser „Trendsportart ab 18 Jahren“ zu messen. Zuschauer und Fans haben am Freitag ab 18 Uhr freien Eintritt in die Räume an der Dießemer Straße 13. Am Samstag, 25. August, werden ab 22 Uhr die 2000er-Jahre nochmals in den Gehörgang zurückgerufen. Unter dem Motto „One More Time“ werden Mainstream und Charts gespielt. Daft Punk, Eminem, Madonna, David Guetta und Co. lassen grüßen.

Magnapop Das Magnapop an der Dießemer Straße 24 lädt am Freitag, 24. August, zum Kneipenabend ein. Der Eintritt ist frei, ab 21 Uhr geht’s mit einer Happy Hour los. Wichtiger Hinweis für Partygänger am Samstag: An diesem Abend öffnet das Magnapop nur für geladene Gäste.

Mikroport „Bunker Techno 007 - Wir haben Bock auf Techno“, heißt es am Freitag, 24. August, ab 23 Uhr. Für die Beschallung sind an diesem Abend Marcsen W., W1 P.K.Z. und Traktormechaniker zuständig. Von 0 bis 1 Uhr ist Happy Hour. Am Samstag, 25. August, wird am 23 Uhr unter dem Motto „My Tempo is Uptempo“ gefeiert.

Schlachthof Der Schlachthof serviert am Freitag, 24. August, wieder die „Schlachtplatte“ für seine Besucher. Von 23 bis 5 Uhr sorgen Charlie Checknix, Andi Teller, Booty Carell, Meskla und Budda für beste Partystimmung. Am Samstag, 25. August, ist ab 23 Uhr „Yum Yum“ angesagt. Wellkee und DJ Superior. Zudem wird „Crewcards“ um Getränke gespielt. Jeder Gast zieht bereits am Eingang eine von vier Karten, die in Kombination mit Karten von anderen Gästen zu Free Shots führen kann.

Bosi-Club Einen extrem chilligen Start ins Wochenende verspricht der Bosi-Club seinen Gästen. Unter dem Motto „Easy Friday“ werden am 24. August Mainstream, RnB und House gespielt. Die Besucher dürfen sich sogar gleich doppelt freuen: An diesem Tag ist der Eintritt in den Bosi-Club frei, es gibt zudem keinen Mindestverzehr.

Am Samstag, 25. August, feiern die DJs Sasuma und Dan gemeinsam ihren Geburtstag. Zu dieser Gelegenheit wird jedoch ausschließlich elektronische Musik über die Soundanlage kommen. „Party Hard“ heißt das Motto der Nacht. Los geht’s jeweils ab 23 Uhr.

