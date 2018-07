Die Abende und Nächte stehen ganz im Zeichen des letzten Schultages.

Kulturfabrik: Die Kufa ist am Freitagabend voll in der Hand von Schülern. Pünktlich zum Zeugnistag und Ferienbeginn heißt es „School’s out“. Bereits ab 13 Uhr geht es an der Dießemer Straße 13 los, mit ihrem Schülerausweis haben Jugendliche ab zwölf Jahren freien Eintritt. Am Samstag gibt’s ab 22 Uhr für sieben Euro die Fiesta „Kuficana“ mit mallorquinischem Partyfeeling in Krefeld. Der Beach öffnet sogar schon um 18 Uhr.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Wie jeden zweiten Freitag im Monat heißt es im Schlachthof wieder „Boneshaker Upriss“. Boneshaker Sound legt an der Dießemer Straße 9 ab 23 Uhr Dancehall, Reggae, Afrobeats und Hip-Hop auf. Am Samstag ist dann Zeit für „myuzik“: Ebenfalls ab 23 Uhr gibt es auf zwei Floors Stikdorn & MK Braun, Henk Records und Pierre Schweda (alle im Club) sowie Ose und Bastian Lüdtke (beide im Zelt). An beiden Tagen gibt es vergünstigten Eintritt für die ersten 50 Gäste.

schlachthof-krefeld.de

Bosi Club: Im Bosi Club am Ostwall 64-66 ist ab 23 Uhr „Easy Friday“ mit Hip-Hop, House und Mainstream. Am Samstag heißt es „BoSi invites Control One“ mit aktuellen Charthits, Evergreens, House und Black Music.

facebook.com/BoSiClubKR

Meilenstein: Auch im Meilenstein heißt es „School’s out“ – allerdings für Volljährige. Los geht es Am Hauptbahnhof 1 ab 22.30 Uhr mit Sommerhits, Hip-Hop, R’n’B, House, Charts.

facebook.com/MeilensteinClub