Hier wird in Krefeld gefeiert.

Kulturfabrik: „2000 – One More Time“ heißt es am Samstag, 23 Uhr (Einlass ab 22 Uhr) an der Dießemer Straße 13. Daft Punk, Eminem, Shakira, Madonna, Rihanna und David Guetta – auf dem Mainfloor gibt es eine bunte Mischung aus diesem Jahrzehnt. Egal ob „All the single Ladies“, „Hamma!“ oder „Crazy Frog“ – die DJs haben für alle was dabei. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse sieben Euro.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: Morgen, 23 Uhr, sind bei „Trashdance“ Meista Fader (Mühlheim) und Budda (Mönchengladbach) in dem Club an der Dießemer Straße 9 zu Gast: vier Plattenspieler, zwei DJs und eine ganz große Portion Wahnsinn. Wo 90er Partys an ihre Grenzen kommen, fangen Budda und Fader gerade mal an. Mit Konsequenz bringen sie zusammen, was nicht zusammen gehört. Am Samstag, 23 Uhr, ist bei „Basssport“ als Special Guest Don Jay mit von der Partie.

schlachthof-krefeld.de

Bosi Club: Morgen, 23 Uhr, ist „Easy Friday“ in dem Club am Ostwall 64-66 angesagt – der Chill-Out zum Runterkommen nach der langen Woche bei Hip Hop, House und Mainstream. Theta Kavka und Amin M. versorgen die Gäste am Samstag, 23 Uhr, mit elektronischer Tanzmusik.

facebook.com/BoSiClubKR

Meilenstein: Morgen, 22.30 Uhr, übernimmt das Moltke-Gymnasium für eine Nacht den Club am Hauptbahnhof. House, Charts und Party-Musik gemixt mit Black Music und Hip Hop warten auf die Gäste.

facebook.com/Meilenstein.Club

Magnapop: Am Samstag ist es endlich wieder so weit, und der Club an der Dießemer Straße 24 lädt zur siebten Ausgabe der Ting-A-Ling-Sause ein. Dabei erwartet die Gäste wie gewohnt das Beste aus dem Reggae- und Dancehall-Bereich. Start: 23 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse fünf Euro.

facebook.com/magnapop.club

Mikroport: „Bunkertechno 008“ heißt es morgen, 23 Uhr, in dem Club an der Dießemer Straße 22. Der Eintritt kostet zehn Euro. Mit „Destination Goa – Indoor & Outdoor Edition“ geht es am Samstag weiter. Start ist um 22 Uhr. Eintritt: zehn Euro.

facebook.com/mikroport.clubKrefeld