Hier geht es in Krefeld wieder einmal so richtig heiß her.

Kulturfabrik: „90s Reloaded – Krefelds große Neunziger-Party“ heißt es am Samstag, 22 Uhr, an der Dießemer Straße 13. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse sieben Euro (Einlass ab 18 Jahren). Auf zwei Areas beschallen die DJs die Gäste. In der großen Halle laufen Songs der Back-street Boys oder Hits wie Aquas „Barbie Girl“. Im Club gibt es kernigere Sounds. Linkin Park, Green Day oder Nirvana sind gern gehörte Klassiker.

Schlachthof: Die „Schlachtplatte“ wird morgen, 23 Uhr, in dem Club an der Dießemer Straße 9 aufgelegt. Bei der Party „Global Player“, die jeden ersten Samstag im Monat stattfindet, empfängt Resident-DJ Daferwa vom Cosmo Soundsystem aus Köln ab 23 Uhr vor allem international erfahrene und talentierte DJs sowie Produzenten und bringt damit kosmopolitische Vibes nach Krefeld – ob House aus Südafrika, bassbetonte Genres aus Lateinamerika, karibische Sounds oder einfach nur tanzbare Club-Hymnen von diesem Planeten.

Bosi Club: Beim „Easy Friday“ morgen, 23 Uhr, in dem Club am Ostwall 64-66 gibt es chillige Atmosphäre und coolen Sound, wobei für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist – ob nun Hip Hop, House oder Mainstream. Am Samstag, 23 Uhr, sind die Jungs vom Krefelder Hit’Em Sound zu Gast im Bosi Club. Von Oldschool Dancehall, Roots Reggae bis hin zu den neuesten Tunes ist alles mit dabei.

Meilenstein: „Infected“ ist morgen, 22 Uhr, in dem Club am Hauptbahnhof zurück – diesmal mit vier Top-DJs aus dem Ruhrgebiet und noch mehr Specials für die Gäste, auf die feinste Black-Music-Sounds der Extraklasse und eine atemberaubende Atmosphäre warten. Am Samstag, 21 Uhr, geht es nach dem Erfolg der ersten Coming-Home-Party endlich in die zweite Runde.

