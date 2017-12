Ein Musikfestival erwartet die Krefelder an der Rennbahn. Es gibt einen Shuttle dorthin.

Meilenstein: Der Club am Hauptbahnhof lädt für Freitag zur Party Bon Voyage. Die Veranstalter wollen musikalisch eine Reise um die Welt bieten. Los geht es um 22.30 Uhr. Am Samstag kommt Russian Clubbing – die Winteredition ins Meilenstein. Die Veranstalter versprechen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Hip-Hop, R’n’B, Pop, Charts und russische Musik. Los geht es um 23 Uhr.

facebook.de/meilenstein

Rennbahn: Am Freitag und Samstag findet das Musikfestival im Biebricher Saal auf der Krefelder Rennbahn statt. 14 Krefelder Bands spielen an dem Wochenende am Stadtwald. Einlass ist ab 17 Uhr, Ende um 2 Uhr. Es gibt an beiden Tagen einen Shuttlebus, die Fahrten sind gratis. Hinfahrten um 17, 18, 19 und 20 Uhr ab Krefeld Hauptbahnhof (Bstg. 9) über Rheinstraße und Sprödentalplatz zur Rennbahn. Rückfahrten um 22.30 Uhr, 23.30 Uhr, 0.30 Uhr, 1.30 und 2.30 Uhr ab Rennbahn über Sprödentalplatz und Rheinstraße zum Hbf. Jeder kann mitfahren, ob er schon ein Ticket hat oder noch kein Ticket.

facebook.de/rennbahn

Kulturfabrik: In dem Club an der Dießemer Straße 13 wird am Samstag wieder der little Saturday gefeiert. In gemütlicher Atmosphäre liefern die DJs eine Musik-Mischung in der kleinen Halle.

kulturfabrik-krefeld.de

Schlachthof: In dem Club an der Dießemer Straße 9 startet am Freitag um 23 Uhr die Party Trash Dance. Am Samstag heißt es dann Basssport, ebenfalls ab 23 Uhr.

schlachthof-krefeld.de

Magnapop: Das Wochenende startet am Freitag mit der Party Punk it up in dem Club an der Dießemer Straße 24. Am Samstag geht es dann mit den Jungs von Reggae2Rumble & Hit’Em Soundsystem bei der Ting-A-Ling weiter. Aufgelegt werden Reggae und Dancehall.

facebook.de/magnapop

Mikroport: Der Club an der Dießemer Straße 22 lädt zur Technoparty ein unter dem Motto „Stromausfall“. Los geht es am Freitag um 23 Uhr. Samstag geht es dann mit der Party Rec. weiter.

facebook.de/mikroport