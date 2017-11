Hier können es die Tanzwütigen wieder so richtig krachen lassen.

Kulturfabrik: Bloodhound- Gang-Kultbassist Evil Jared Hasselhoff wird morgen, 22 Uhr, an der Dießemer Straße 13 den Floor zum Kochen bringen. Im Rahmen seines „Evil-90’s“-DJ-Sets lässt er die rockige Seite der 1990er Jahre zum Leben erwecken. Peter Heppner ist auf seiner Jubiläumstour am Samstag, 20 Uhr, mit eingängigen Popsongs, tiefgründige Balladen und Texten zu Gast. Im Anschluss steigt ab 23 Uhr eine Gothic-Party.

kulturfabrik-krefeld.de

Magnapop: Dead Man’s Eyes und Collateral Birth kommen zum Konzert morgen, 20 Uhr, an die Dießemer Straße 24. Am Samstag, 20 Uhr, geht’s weiter mit The Riviera Brothers. Anschließend steigt eine 60’s Aftershowparty.

facebook.com/magnapop.club/

Mikroport: Submerge, D.Noyze und Javier Rodriguez heizen den Gästen am Samstag, 23 Uhr, an der Dießemer Straße 22 ein.

mikroport-entertainment.com

Schlachthof: Morgen, 17 Uhr, bringen Charlie Checknix, Andi Teller, Booty Carell, Meskla und Budda die Tanzwütigen an der Dießemer Straße 9 auf Trab. Bei Basssport am Samstag, 23 Uhr, präsentieren Buzz-T und Miami Lenz Hip Hop vom Feinsten.

schlachthof-krefeld.de