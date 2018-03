Fürs Fest haben sich die Veranstalter Besonderheiten einfallen lassen.

Kulturfabrik: Kaum ist der Frühling da, kommt auch schon der Osterhase. Nachdem es Karfreitag gemütlich zuging und bevor Omi Euch ein paar neue Socken schenkt, wird es Zeit, ordentlich feiern zu gehen. Wenn nicht am langen Wochenende, wann dann? Musikalisch wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Dazu gibt es eine tolle Deko und Überraschungen von der Lichttechnik. Los geht es an der Dießemer Straße 13 um 22 Uhr.

kulturfabrik-krefeld.de

Meilenstein: Die Party Code:Red kommt am Samstag zurück in den Club am Hauptbahnhof. Aufgelegt werden Deutschrap, US-Rap, Dancehall, Moombahton und Afrotrap. Die Party ist für Feiernde ab 18 Jahren. Los geht es um 22.30 Uhr. Am Ostersonntag gibt es dann wieder die traditionelle Uno-Revival-Party. Einlass ist ab 23 Jahren, frühes Erscheinen wird empfohlen. Los geht es um 22.30 Uhr.

facebook.de/meilensteinclub

Odeon: Die WZ lädt am Samstag zur Single-Party ins Odeon an der Moerser Straße 40 ein. Los geht es um 21 Uhr. Gespielt werden House, Charts & Dance-Classics von dem Krefelder DJ Holger Heffungs.

facebook.de/WZ-Schatzsuche

Schlachthof: Am Karfreitag gibt es in dem Club an der Dießemer Straße 9 keine Party, aber ein Kicker-Turnier. Das Stargeld beträgt fünf Euro. Los geht es um 19 Uhr. Am Samstag gibt es dann die Hip-Hop-Evolution. Gestartet wird bei den Wurzeln und geendet in der Zukunft. Am Ostersonntag geht es dann mit einem elektronischen Querschnitt weiter. Ab 19 Uhr gibt es schon mal ein Osterfeuer im Garten, ab 23 Uhr dann die passende Musik dazu.

facebook.de/schlachthof

Magnapop: In dem Club an der Dießemer Straße 24 gibt es am Samstag ein Kontrastprogramm: die Electro Swing Night. Los geht es um 23 Uhr.

facebook.de/magnapop

Mikroport: Der Club an der Dießemer Straße 22 feiert am Samstag sein zehnjähriges Bestehen. Zwölf DJs stehen dafür auf der Matte. Der Eintritt kostet 15 Euro, los geht es um 22 Uhr. um 6 Uhr morgens geht es dann direkt in die Afterhour. Da kostet der Eintritt 10 Euro.

Zoozies: Der Club an der Rheinstraße öffnet statt am Freitag in dieser Woche am Donnerstag. Los geht es dort heute um 22 Uhr.

facebook.deZoozies