Sinn-Leffers, WZ und Vivien Wulf haben auf Facebook aufgerufen, sich zu bewerben. Das sind die von der Jury ausgewählten Kandidaten, die beim Voting die meisten Klicks geholt haben.

Krefeld. Ein bisschen Glück gehört dazu, um bei einem Model-Casting in die Auswahl zu kommen. Erstmals haben WZ und Sinn-Leffers auf Facebook dazu aufgerufen, sich als Talentmodel für Krefeld Pur zu bewerben. In der ersten Phase hat eine Jury unter Vorsitz der aus dem ZDF-„Traumschiff“ bekannten Schauspielerin Vivien Wulf und mit Hilfe der Agenturchefin Susanne Eickhoff 30 weibliche und männliche Bewerber ausgewählt. In der folgenden Voting-Phase konnten bis zum 5. September Facebook-Nutzer für ihren Favoriten voten. Am Ende standen die Gewinner fest: elf Frauen und vier Männer. Wir stellen Ihnen bis auf zwei, die nicht einzeln gezeigt werden wollen, die Models vor. Am 16. September werden sie vor Sinn-Leffers um 13, 15 und 17 Uhr sowie am Sonntag, 17. September, um 13.30, 15 und 17.30 Uhr auf den Laufsteg gehen.

Mareike (26 Jahre): „Ich habe mich beworben, weil ich leidenschaftlich gerne model.“

Robin (22): „Ich habe mich beworben, weil ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen bin.“

Pia-Noelia (20): „Ich habe mich beworben, um zu zeigen, dass Ausstrahlung wichtiger als Größe ist.“

Susanne (36): „Ich habe am Modelcasting teilgenommen, weil mir Mode Spaß macht.“

Mona (34): „Modeln vereint drei meiner großen Leidenschaften: Fitness, Tanz/Musik und Fashion.“

Franziska (21): „Ich wollte immer schon einmal Teil der Krefelder Straßenmodenschau, heute „Krefeld Pur“, sein und Menschen mit Mode begeistern.“