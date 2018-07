Egal, ob SWK-Vorstand, Theaterintendant oder Museumsleiterin – alle verbringen ihre Freizeit mit einem oder mehreren Büchern.

Eines ist klar: Mit nur einem Buch im Gepäck oder auf dem Tablet fahren die bekannten Krefelder meist nicht in den Urlaub. Es sind gleich mehrere, die sie in die Sonne begleiten und für Entspannung oder anregende Leselektüre sorgen. Die WZ fragte nach, was die Leute schmökern. Hier sind die Beispiele. Mediothek-Leiterin Evelyn Buchholtz macht den Anfang.

„Ich werde in den Süden Frankreichs reisen mit dem Krimi ,Sakari lernt, durch Wände zu gehen‘ von Jan Costin Wagner“, erzählt sie. „Geografisch gesehen liegt dann ein Riesenstück Europa zwischen dem Urlaubsort am Mittelmeer und dem Schauplatz des Krimis. Denn die Hauptfigur Kimmo Joentaa ermittelt in Finnland. Seit der Finnland-Kenner Wagner seinen ersten Krimi mit dem Titel „Eismond“ veröffentlichte, hat mich sein Stil so in den Bann gezogen, dass ich alle Folgebände gelesen habe. Da er sich Zeit lässt beim Schreiben, bleibt die Anzahl der Folgebände seit 2005 überschaubar. Mein Urlaubsbuch ist der sechste Band und die literarische Qualität ist hoch.“ Die dunkle Schwermut, die sich durch die Krimis zieht und nicht nur den Fällen geschuldet ist, lasse sich in südlicher Umgebung gewiss gut aushalten, sollte aber auch daheim niemanden von der Lektüre abhalten, denn gute Krimis seien auch gute Literatur, findet Buchholtz.

„Die Frage nach dem Urlaubslesestoff ist eigentlich nicht mit einem Buch zu beantworten, es ist mehr ein Koffer voller Bücher“, sagt Jennifer Morscheiser, Leiterin des Museums Burg Linn, die sich schon jetzt in Urlaubsstimmung befindet, wie sie sagt. Eines greift sie heraus, das ihrer Meinung nach Aufmerksamkeit verdient: „Kompass“ von Mathias Enard. „Ich freue mich besonders auf dieses Buch, weil es eine ganz verwobene Geschichte zwischen Orient und Okzident erzählt, eine Mischung aus Liebesgeschichte und Wissenschaftsroman, teilweise romantisierenden Vorstellungen des Morgenlandes und auf der anderen Seite den realen Konflikten unserer Zeit. Zudem ist der Typus des Orientalisten, der dieses Buch erzählt, so nah an dem des Archäologen, dass es noch fast als Fachbuch bei der Lektüre am südfranzösischen Strand durchgehen kann.“

SWK-Vorstand Carsten Liedtke hat das Buch, das er lesen will, schon neben den noch ungepackten Koffer gelegt. „Es ist ,Die Tyrannei des Schmetterlings‘ von Frank Schätzing“, sagt er. „Der atemberaubende neue Thriller handelt von einem Thema, das derzeit viele Gemüter erregt: künstliche Intelligenz. Es ist eines der faszinierenden Themen unserer Zeit“, findet er. Liedtke hat bereits viel von diesem Buch gehört und ist „in freudiger Erwartung“ auf die Lektüre inmitten sonniger Berge. „Ich habe das Buch übriges von meinen Kollegen geschenkt bekommen“, sagt er mit einem Lächeln.