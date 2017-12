Das Ehepaar Thomas hat in der Linner Altstadt durch viel Sammelleidenschaft ein privates Museum erschaffen.

Linn. Einmal fest zudrücken bewirkt bei der tannengrün lackierten Holztür herzlich wenig, man muss sie schon schwungvoll ins Schloss schmettern. Es knallt einmal, dann ist sie zu, und wir mittendrin in Peter und Aloysia Thomas’ hübschen Fachwerkhaus, dem man von Außen noch nicht ansieht, was einen im Inneren erwartet: Ein kleines Museum, in dem es in jedem noch so kleinen Winkel etwas zu entdecken gibt, eine Schatztruhe, die leidenschaftliche Sammler und Ordnungsfanatiker wohl gleichermaßen um den Verstand bringt.

Peter Thomas und seine Frau leben nicht nur in einem Denkmal in der Linner Altstadt, sondern auch in einem Haus, „das durch eine ungezügelte Sammellust meinerseits geprägt ist“, sagt der 74-Jährige. Und das ist nicht übertrieben. Auf den zwei breiten Fensterbänken im Wohnzimmer reihen sich Glasflaschen – für Likör, Öle, andere sahen wohl immer nur schön aus – die Mauer dahinter verschwindet hinter einer undurchdringlichen Bücherwand.

Das Ehepaar hat für das Haus einen Denkmalpreis bekommen

Eine Etage darüber ist das Fernsehzimmer, in dem noch der schneidende Geruch von Thomas’ letzter Pfeife in der Luft hängt. Im Zimmer daneben baumeln getrocknete Blumensträuße neben Lampen aus einer längst vergangenen Zeit von der Decke. Die Treppe wieder hinunter, führt der Weg durch die Diele entlang einer kleinen, düsteren Horst Janssen Galerie. Auf dem Boden unter den Zeichnungen stapeln sich ein paar Ziegelsteine, Überbleibsel gotischer Kirchen, erklärt Thomas. Blaue Fliege, die runde Brille mit Goldrand: Der 74-jährige pensionierte Leiter der ehemaligen Krefelder Kinderklinik lebt die Rolle des Führers durch sein privates Museum. Gut möglich, dass auch das die Entscheider der Unteren Denkmalbehörde vor inzwischen sieben Jahren davon überzeugte, dem Ehepaar Thomas den Denkmalpreis der Stadt zu verleihen. „In so einem Haus muss man wohnen wollen“, sagt Peter Thomas. „Es steckt voller Schwierigkeiten“, die er und seine Frau seit mehr als 30 Jahren lieber als Herausforderungen betrachten. „Seitdem wir uns für dieses Haus entschieden haben, leben wir in ihm und mit ihm und identifizieren uns mit diesem speziellen Denkmal.“ Da ist der Staub, der immer irgendwo rieselt, „als Bewohner muss man das tolerieren und ertragen“. Genauso wie die Ratten, die sich auf dem Dachboden für seinen Geschmack seit Jahren etwas zu wohl fühlen, sagt Thomas.